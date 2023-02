Turmas do Integral realizam oficina intergrupos de adereços carnavalescos

Estudantes confeccionaram adereços durante oficina intergrupos ( Foto: Divulgação / Ofélia)

Na semana pré-Carnaval, os grupos do Integral 1, 2, 3 e 4 realizaram oficinas de adereços carnavalescos. A proposta contemplou a confecção de acessórios como pulseiras, colares e tornozeleiras com diferentes materiais, entre fitas, contas, sementes de açaí, lantejoulas e fitilhos, contextualizando com a festa popular brasileira e com as aulas de Teatro que acontecem no período Integral.

As oficinas intergrupos oferecidas pelas turmas do Integral proporcionam momentos únicos nos quais as atividades são feitas de maneira coletiva, justamente para valorizar a diversidade de conhecimentos e favorecer o aprendizado e as trocas coletivas, tornando todo o processo significativo para os grupos.

Na fala da professora de Teatro, Érica Negreiros: "a diversão pré-carnavalesca foi incorporada pelas aulas de Teatro e a folia foi completa com a proposta de as crianças incluírem os adereços feitos por elas às suas personagens e às cenas apresentadas".

Confira alguns momentos da atividade!