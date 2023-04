A importância da biblioteca no âmbito escolar

Por Silvete Santos*

Estamos comemorando nos meses de março e abril quatro datas muito significativas que envolvem a Biblioteca: Dia do Bibliotecário (12.03), Dia Mundial da Poesia (21.03), Dia Nacional do Livro Infantil (18.04) e Dia Mundial do Livro e dos Direitos Autorais (23.04). Com tantas efemérides ao mundo mágico da leitura, precisamos refletir sobre a importância da biblioteca escolar no dia-a-dia dos alunos.

Alunos fazem trabalho na Biblioteca da Unidade Alphaville do Colégio Pentágono

Mais que "abrigo para os livros", a biblioteca é um espaço destinado ao estudo, aprendizado, pesquisa, leitura, fomento à cultura e ao desenvolvimento cognitivo, um espaço de convivência e troca de saberes da comunidade escolar. Seu envolvimento com planejamento pedagógico se estabelece como um importante suporte de desenvolvimento das crianças e jovens no âmbito da leitura e no desenvolvimento de habilidades e competências transformando-os em cidadãos com um olhar mais humano para o mundo que os cerca.

Neste contexto, a Rede de Bibliotecas do Colégio Pentágono disponibiliza para a comunidade escolar um acervo amplo, diversificado e atualizado. Por meio de uma seleção criteriosa, temos o objetivo de contemplar não somente o apoio ao planejamento pedagógico mas, também, atender aos interesses da comunidade escolar tornando-a autônoma e protagonista do conhecimento.

É neste espaço que acontecem as diversas atividades em consonância com o planejamento pedagógico. Dentre elas temos: aulas de literatura e o Momento Literário - um projeto desenvolvido pela equipe da rede de Biblioteca e que abrange encontros com autores, rodas de conversa, saraus, empréstimos, entre outras. A diversidade de temas que este momento de troca permite, e seu envolvimento com o planejamento pedagógico, garante que as ações promovidas estejam alinhadas com os valores do Pentágono. Afinal, é a leitura como fio condutor que viabilizauma educação de qualidade e transborda, levando uma nação ao desenvolvimento cultural, social e intelectual.

Assim, a biblioteca se estabelece como um órgão vivo que movimenta e desenvolve, alimenta a imaginação e a criatividade, a liberdade de expressão e do pensamento crítico, a emoção e a sensibilidade. O compartilhamento dos saberes encontrados nas leituras faz com que os alunos se encontrem nos cantos e encantos das histórias colaborando para sua formação e transformação como cidadãos do mundo. É neste momento que nossos alunos despertam para o conhecimento, através da leitura que os tornam protagonistas da sua própria história.

*Silvete Santos é coordenadora da Rede de Bibliotecas do Colégio Pentágono