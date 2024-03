No início do ano letivo, durante o Valentine's Day, os alunos não apenas aprendem sobre o Dia dos Amigos, mas também se encantam com a história do bispo que desafiou a proibição do Imperador celebrando casamentos. Valentim, o sacerdote, continuou a realizar cerimônias secretamente, sendo preso e condenado à morte, tornando-se um mártir e, posteriormente, um santo reconhecido pela igreja católica. Durante sua prisão, as pessoas enviavam flores e cartões para expressar sua crença no amor, originando a celebração romântica conhecida como Dia dos Namorados. A troca de corações, cartões e chocolates ocorre em muitos países em 14 de fevereiro, incluindo nossa escola, enriquecendo o vocabulário e praticando novas estruturas por meio de parlendas e histórias relacionadas ao tema.

O mesmo ocorre com o Saint Patrick's Day, em 17 de março, uma data comemorativa de origem irlandesa que exploramos para aprender sobre a cultura e tradições desse evento, o maior e mais celebrado da Irlanda. Nossos alunos se envolvem com a história de São Patrício, um missionário que evangelizou os povos da Irlanda após anos de cativeiro e estudo. Além dos símbolos tradicionais, como o trevo de três folhas e os Leprechauns, nossos alunos se divertem e aprendem através de atividades como caça ao pote de ouro, promovendo o uso do inglês de maneira descontraída.

O Halloween, tão aguardado, também é explorado para explicar seu significado e origem, desde a crença antiga de que os mortos visitavam os vivos até a tradição moderna de "trick or treat", estimulando a curiosidade dos alunos por meio de pesquisas e discussões em sala de aula.