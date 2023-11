Chegou o período de provas, simulados e vestibular, e agora?

"Somos o que fazemos repetidamente.Excelência, portanto, não é um ato, é um hábito".(Aristóteles)

Por Adriana Bulbovas Melo*

As atividades fundamentais para a aprendizagem dos conhecimentos escolares são a Leitura e outras que envolvem a Observação, o Registro, a Organização, o Relato e a Comunicação. Elas desenvolvem comportamentos relacionados a perceber, refletir, compreender e expor, ou seja, redes neuronais que são base para a formação de conceitos, apropriação de método e criação de categorias de pensamento.

Segundo Wallon (1990), a atividade espontânea da criança não é suficiente para o processo de aprendizagem do conhecimento formal, pois esse exige uma sistematização que não brota dela própria. Nesse sentido, existe um percurso que só poderá ser feito com a intervenção dos indivíduos entre o que a criança faz sozinha, partindo da sua própria intenção, e o conhecimento formal a ser adquirido.

Nosso propósito dos educadores com o estudo diário é levar os alunos a desenvolver essas habilidades, fornecendo-lhes ferramentas para sua aquisição. Ensinar a estudar, a responsabilizar-se por seus atos e suas tarefas e a construir o hábito de estudo são situações de aprendizagens preciosas, significativas e que acontecem formalmente no Ensino Fundamental Anos Iniciais (EFAI) do Colégio Pentágono.

A prática da autoavaliação, a assembleia de classe, a rotina para estudo individual, a construção de diferentes anotações de aprendizagens e a partilha com os colegas dos registros de estudos contribuem para a formação de um estudante autônomo e crítico.

A partir do 2º ano começam os trabalhos com o estudo diário processual. Os alunos documentam suas descobertas, curiosidades, perguntas, questionamentos e exercem suas aprendizagens. A leitura dos textos trabalhados, os Roteiros de Estudos e a realização das tarefas de casa, na qual chamamos no Colégio Pentágono de Atividades Complementares são atividades ensinadas e intencionais, afinal, formamos o hábito de estudo desde pequeno. Estudar se aprende na escola. Eleger e selecionar informações ou palavras-chave, resumir, tomar notas, esquematizar, rever cálculos e construir diferentes estratégias de soluções e argumentos são procedimentos de estudo que desenvolvemos no decorrer do EFAI no Pentágono.

Os cadernos, portfólios, registros diferentes nos instrumentos tecnológicos, livros e todo material do aluno apresentam os procedimentos de estudos na temática ministrada em sala de aula nas diversas áreas do conhecimento. Além do planejamento de situações didáticas para incluir esse aprendizado, é preciso criar condições que autorizem e habilitem os alunos a assumirem suas responsabilidades como estudantes e leitores.

Dessa forma, durante o período de provas, sabemos que não se pode e não se deve deixar para última hora. Aprendemos continuamente, e o que precisamos é construir o hábito de estudar e de fazer uso desse instrumento precioso em nossa vida de estudante e, lá pra frente, profissional.

* Adriana Bulbovas Melo é Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais da Unidade Perdizes do Colégio Pentágono