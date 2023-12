Colégio Pentágono tem resultado superior a países desenvolvidos no PISA

A média nas três habilidades avaliadas foi maior que Finlândia, Coreia do Sul, Canadá, Alemanha e Estados Unidos

Para analisar o desempenho escolar de seus estudantes, o Colégio Pentágono aderiu, em 2022, ao PISA para Escolas (PISA-S). Aplicado pela Cesgranrio, o PISA-S é a versão do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) que pode ser realizada por escolas que desejam compreender profundamente o cenário interno da instituição. Com a divulgação dos resultados, as médias do Pentágono em leitura, matemática e ciências - as três habilidades avaliadas pela prova -, se comprovaram superiores a países que são referência mundial em educação como Finlândia, Canadá e Alemanha.

O PISA Global é uma prova desenvolvida pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) com o objetivo de analisar o desempenho escolar e o desenvolvimento socioemocional dos estudantes do mundo inteiro. Ao participar dessa avaliação, o Pentágono teve acesso a informações relevantes, elaboradas por uma instituição mundial, sobre o ensino da escola. Por meio do relatório detalhado, o Colégio poderá tomar ações para promover a melhoria da aprendizagem para todos os alunos.

Os destaques do Pentágono no PISA-S incluem uma série de resultados positivos e pontos fortes em relação ao desempenho dos alunos e à qualidade do ensino. "Em primeiro lugar, os resultados, em geral, estão acima da média da OCDE de países desenvolvidos, o que indica um bom desempenho acadêmico dos estudantes", diz Patrícia Nogueira, Diretora Geral Pedagógica do Colégio Pentágono. "Além disso, os alunos são otimistas em relação à própria vida e à sua saúde, o que sugere um bom equilíbrio entre o bem-estar emocional e o desempenho acadêmico. Outro aspecto importante é que eles demonstram autocontrole, uma habilidade essencial para lidar com os desafios e a pressão do ambiente escolar".

Desempenho Acadêmico Escolar

Embora os alunos tenham se destacado nas três áreas avaliadas, as médias em Leitura (541) e Matemática (533) foram um pouco melhores em comparação com Ciências (528). "Esses resultados indicam que os estudantes estão obtendo um bom desempenho nessas áreas, o que sugere que as estratégias de ensino e o currículo nessas disciplinas estão sendo eficazes para promover o aprendizado e o desenvolvimento dos alunos", explica Patrícia.

Em complemento às médias e comparativos, o relatório de resultados do Pentágono também analisa as impressões dos estudantes sobre práticas de aula e indica o que a instituição pode implementar para melhorar o aprendizado. Acelerar o começo dos trabalhos no início das aulas e retomar os conteúdos apresentados anteriormente foram dois pontos levantados pelos jovens. "Essas melhorias podem contribuir para uma experiência educacional ainda mais completa e eficaz, garantindo que os alunos do Colégio Pentágono continuem a se destacar em seu desempenho acadêmico e desenvolvimento pessoal", diz a diretora.

Desenvolvimento Socioemocional

Entre os critérios de avaliação do PISA, um questionário socioemocional procura evidenciar aspectos da saúde mental e bem-estar dos estudantes. Esse estudo avalia 15 competências agrupadas em cinco subdomínios: estabilidade emocional, envolvimento com os outros, colaboração, desempenho de tarefas e abertura ao novo. Esses subdomínios estão ligados à estrutura conceitual do Big Five, que inclui Otimismo (estabilidade emocional), Assertividade (envolvimento com os outros), Empatia (colaboração), Autocontrole (desempenho de tarefas) e Curiosidade (abertura ao novo).

Os estudantes do Colégio Pentágono apresentaram bons resultados em todos os cinco subdomínios, com especial destaque para Otimismo e Empatia. "O Otimismo, relacionado à estabilidade emocional, indica que os alunos têm uma visão positiva de sua vida e futuro. A Empatia, por sua vez, é fundamental para a colaboração, pois permite aos estudantes compreender e se conectar com os sentimentos e perspectivas dos outros, facilitando o trabalho em equipe e a convivência harmoniosa no ambiente escolar", explica Patrícia Nogueira.

Com todos esses resultados, o Colégio agora implementará soluções nos pilares acadêmico e socioemocional. Apesar dos bons resultados, o Colégio ressalta que o investimento em todas as áreas é contínuo e importante para garantir que os estudantes estejam preparados e capacitados em todas as disciplinas fundamentais.