Concepção da área de Ciências Humanas do Colégio Pentágono

Por Thales Matos Martins *

Nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro, em si mesmo; todo homem é uma partícula do Continente, uma parte da terra. Se um pequeno torrão carregado pelo mar deixa menor a Europa, como se todo um Promontório fosse, ou a Herdade de um amigo seu, ou até mesmo a sua própria, também a morte de um único homem me diminui, porque eu pertenço à Humanidade. Portanto, nunca procures saber por quem os sinos dobram. Eles dobram por ti. John Donne¹

No excerto do poeta John Donne, reconhecemos que o homem só se constitui como sujeito e constrói a sua humanidade a partir do outro e, por isso, "nenhum homem é uma ilha, um ser inteiro, em si mesmo" e "a morte de um único homem" diminui as possibilidades de aprendizagens e descobertas que nós, seres humanos, podemos ter.

Em diálogo com essa perspectiva que procura fortalecer o espírito de comunidade e de pertencimento, o Colégio Pentágono entende que a área de Ciências Humanas, ao possibilitar diálogos com diferentes grupos e sociedades nos seus diversos tempos e espaços, é fundamental para desenvolver a empatia, respeitar a diversidade, promover uma consciência socioambiental e se comprometer com a superação de situações injustas. Assim, contribui para a formação de cidadãos autônomos e éticos, estimulando o pensamento crítico e fortalecendo identidades.

Para isso, as aulas se estruturam a partir de questões abertas e complexas que inquietam os estudantes, e as respostas encontradas ampliam seus horizontes e descobertas. Inicialmente, acolhendo a sua curiosidade; em seguida, incitando a sua análise e, por último, fortalecendo a reflexão de que o conhecimento na área de Ciências Humanas está sempre em processo de construção. Além disso, é questão central do projeto esclarecer e exercitar os procedimentos de leitura e escrita, que estimulam a autonomia intelectual dos alunos.

Dessa maneira, a área de Ciências Humanas se estrutura em torno do elemento mais importante do processo educativo, o estudante. Ao longo de sua formação, ele identifica que o conhecimento está sempre em transformação e aberto para novas interpretações, o que implica a todos procurar possíveis soluções para a construção de um mundo mais justo e solidário. Assim, as aulas de Atualidades, Filosofia, Geografia, História, História da Arte, Política e Cultura e Sociologia do Colégio Pentágono procuram humanizar e contribuir para que os estudantes tenham uma postura ética perante as questões apresentadas pela vida.

*Thales Matos Martins - Gestor de Ciências Humanas do Colégio Pentágono e Professor de História da Arte do Ensino Médio na unidade Caiubi

