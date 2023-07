Descubra São Paulo em julho: OITO dicas de passeio na cidade

As férias de julho chegaram e, para quem vai ficar em São Paulo não faltam opções para 'turistar' durante esse período especial. Para todas as idades, elaboramos uma lista com oito passeios para fazer pela cidade.

Prepare-se para embarcar em uma aventura interativa! O Museu Catavento oferece exposições fascinantes que despertam a curiosidade e o aprendizado, com atividades para todas as idades. É diversão garantida para a família toda.

Endereço: Av. Mercúrio, s/n - Parque Dom Pedro II, Brás, São Paulo - SP

Horários: Terça a domingo, das 9h às 17h (entrada permitida até as 16h)

Valor de entrada: R$15 (inteira) e R$7,50 (meia-entrada)

Site para compra de ingressos: https://museucatavento.org.br/horarios-e-precos

Para os apaixonados pela cultura japonesa, a Japan House é parada obrigatória em São Paulo. Neste mês, você poderá conferir duas exposições imperdíveis: "Japão em Miniaturas", que apresenta uma visão encantadora do país em escala reduzida, e "Doshin: Os Encantos dos Brinquedos Japoneses", que traz uma coleção única de brinquedos tradicionais japoneses.

Endereço: Av. Paulista, 52 - Bela Vista, São Paulo - SP

Horários: Terça-feira a sexta-feira, das 10h às 18h | Sábados das 9h às 19h | Domingos e feriados, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Site para informações e reservas: www.japanhousesp.com.br

Se você é fã de futebol, esse é o lugar perfeito para reviver momentos históricos e conhecer a trajetória do esporte mais amado do Brasil. Além disso, o museu está realizando uma homenagem especial à seleção feminina, reconhecendo suas conquistas e importância. Prepare a torcida, pois a Copa do Mundo Feminina de Futebol começa dia 20 de julho!

Endereço: Praça Charles Miller, S/N - Estádio do Pacaembu, São Paulo - SP

Horários: terça a domingo, das 9h às 17h00 (com permanência até 18h)

Valor de entrada: R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada)

Site para compra de ingressos: https://museudofutebol.org.br/horarios-e-ingressos/

Um espaço dedicado à criatividade, o Museu da Imaginação é perfeito para as crianças explorarem e se divertirem. Com atividades interativas e lúdicas, elas podem soltar a imaginação em um ambiente colorido e cheio de surpresas. Um passeio que certamente renderá boas risadas.

Endereço: R. Ricardo Cavatton, 251 - Lapa de Baixo, São Paulo - SP

Horários: EM JULHO > Museu aberto todos os dias, em dois períodos de atendimento: das 09h30 às 13h e das 14h às 17h30.

Valor de entrada: R$70 (inteira) e R$35 (meia-entrada)

Site para compra de ingressos: www.museudaimaginacao.com.br/ingressos

Nos dias 16 e 16 de julho, o bairro da Liberdade se transforma em um verdadeiro festival de cultura japonesa com o Tanabata Matsuri, conhecido como Festival das Estrelas. Aproveite para conhecer as tradicionais barraquinhas, experimentar delícias da culinária oriental e se encantar com os enfeites coloridos que enchem as ruas.

Localização: Bairro da Liberdade, São Paulo - SP

Datas: 15 e 16 de julho

Horários: das 10h30 às 18h

Entrada gratuita.

Conheça a riqueza e a diversidade dos povos nativos do Brasil no Museu das Culturas Indígenas. Com exposições que contam histórias e tradições ancestrais, você terá a oportunidade de se conectar com a cultura indígena e valorizar a sua importância na formação do nosso país.

Endereço: Rua Dona Germaine Burchard, 451 - Água Branca, São Paulo - SP

Horários: de terça a domingo, das 9h às 18h | quintas-feiras horário estendido até às 20h

Valor de entrada: R$15 (inteira) e R$7,50 (meia-entrada)

Site para compra de ingressos: https://museudasculturasindigenas.org.br/visite/ingressos-e-gratuidade/

Até o dia 22 de julho, a exposição "Diálogo no Escuro" oferece uma experiência única, na qual você será convidado a vivenciar o mundo dos deficientes visuais. Através de um percurso no escuro total, você poderá explorar seus outros sentidos e entender um pouco mais sobre a realidade das pessoas que vivem sem a visão. Uma experiência transformadora e cheia de reflexões.

Local: Espaço Cultural Unibes (Rua Oscar Freire, 2.500 - Sumaré, São Paulo - SP)

Horários: Quinta a domingo, das 12h às 18h40

Valor de entrada: Quinta: Gratuito | Sexta: R$20 (Inteira) e R$10 (Meia) | Sábado, domingo e feriados: R$40 (Inteira) e R$20 (Meia)

Site para compra de ingressos: www.dialogonoescuro.com.br/

Para os amantes da natureza e da vida animal, o Museu de Zoologia é um verdadeiro tesouro. Com uma vasta coleção de espécies e exposições interativas, você poderá conhecer de perto a biodiversidade do nosso país e se encantar com a fauna brasileira. Prepare-se para se maravilhar com a beleza e a variedade dos animais!

Endereço: Avenida Nazaré, 481 - Ipiranga, São Paulo - SP

Horários: Quarta a domingo, das 10h às 17h (entrada até 16h30)

Entrada Gratuita

Site para informações e reservas: https://mz.usp.br/pt/visitas/

As férias são momentos incríveis para explorar a cidade de São Paulo. São inúmeras opções culturais e gastronômicas para não ficar parado em casa. Divirta-se e crie memórias que ficarão guardadas para sempre.