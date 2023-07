DEZ séries para maratonar nas férias 

Com as baixas temperaturas do mês de julho, a estação se torna perfeita para se aconchegar no sofá, pegar uma xícara de chocolate quente e ampliar seu repertório de séries.

Pensando em trazer indicações de possíveis atividades durante o recesso escolar para nossos alunos, colaboradores e familiares, separamos algumas sugestões de séries que vão aquecer seu coração nessa temporada gelada. Seja para as crianças, adolescentes ou os adultos, essas dicas vão movimentar os dias em casa.

EDUCAÇÃO INFANTIL

Bluey (Disney+) e Daniel Tigre (Prime Video)

Para as crianças no início da idade escolar, as séries "Bluey" e "Daniel Tigre" são escolhas perfeitas. Em "Bluey", acompanhamos as aventuras de uma adorável cadelinha chamada Bluey e sua família, repletas de diversão e aprendizados. Já em "Daniel Tigre", os pequenos vão se encantar com as histórias desse tímido tigrezinho e suas lições de amizade, empatia e resolução de problemas.

ANOS INICIAIS

Esquadrão Bizarro (Netflix) e Dino Dana (Prime Video)

As crianças vão adorar "Esquadrão Bizarro" e "Dino Dana". Na primeira, um grupo de super-heróis desajeitados embarca em missões malucas para salvar o dia. Enquanto em "Dino Dana", uma garota curiosa viaja no tempo e conhece diferentes espécies de dinossauros. Essas séries são repletas de diversão e aventura, proporcionando momentos de entretenimento e aprendizado.

ANOS FINAIS

Com carinho, Kitty (Netflix) e De Volta Aos 15 (Netflix)

Os anos finais são marcados por descobertas e desafios, e duas séries que retratam essa fase são "Com carinho, Kitty" e "De Volta Aos 15". Em "Com carinho, Kitty", acompanhamos a história de uma adolescente que enfrenta os altos e baixos do ensino médio enquanto lida com seus relacionamentos e paixões. Estrelado pela atriz, e ex-apresentadora, Maisa, "De Volta Aos 15", uma mulher adulta volta no tempo e tem a chance de reviver sua adolescência.

ENSINO MÉDIO

"The Last of Us" (HBO) e "Eu nunca..." (Netflix)

Para os adolescentes que buscam séries com temáticas mais maduras, "The Last of Us" e "Eu nunca..." são escolhas imperdíveis. Baseada no aclamado jogo de videogame, "The Last of Us" é uma série de suspense e drama que se passa em um mundo pós-apocalíptico. Por outro lado, "Eu nunca..." é uma comédia dramática que acompanha as experiências de uma adolescente indiana-americana enquanto ela navega pelos desafios do ensino médio.

PAIS E COLABORADORES

"Succession" (HBO) e "Treta" (Netflix)

Para os pais e colaboradores que desejam séries com tramas mais complexas e envolventes, recomendamos "Succession" e "Treta". Aclamada pela crítica, em "Succession", acompanhamos a dinâmica de uma poderosa família de magnatas dos meios de comunicação e seus jogos de poder e intriga. Com humor afiado, em "Treta" somos apresentados a um grupo de amigos que enfrenta os desafios da vida adulta enquanto lida com questões contemporâneas. Essas séries são repletas de drama, humor e críticas sociais, proporcionando uma experiência cativante para os espectadores mais exigentes.

Não importa a idade ou gosto, há opções para todos os públicos, então, não perca tempo e mergulhe nessas emocionantes histórias.