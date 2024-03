Por Luciana Pellegrino*

Já pararam para pensar em qual é papel da escola na formação dos estudantes como indivíduos éticos, respeitosos e responsáveis? Todos os anos temos a oportunidade de renovar vínculos antigos de amizade, conhecer os novos professores, colegas, desafios, espaços e sobretudo a renovação de combinados e regras para viver o coletivo escolar. A escola é o espaço público em que as crianças aprendem a conviver fora do âmbito privado que é a família, por isso é tão rica a experiência de diariamente viver aquilo que é oposto à esfera familiar.

Hoje em dia se fala muito sobre o poder que as relações entre amigos/colegas podem trazer. É um fato: ter boa convivência, aceitar as diferentes opiniões, saber argumentar, negociar, expor ideias e ter um ciclo grande de amizades pode alavancar uma série de benefícios que promovem a alfabetização e ganhos socioemocionais. No contexto social, a diversidade é justamente isso: a convivência de indivíduos diferentes em relação à etnia, orientação sexual, cultura, gênero, ideias, necessidades especiais, entre outras em um mesmo espaço. Todos os indivíduos que estão inseridos em um ambiente mais diverso tem a possibilidade de socialização de variadas formas que só ampliam seu repertório de vida, respeito e aceitação do outro. Aceitar e viver o que é diferente do privado é uma construção social diária e a família pode exercer grande função na parceria com a escola em ajudar a ampliar o círculo de amizades dos filhos. Isso significa que as distinções não existem em si mesmas. Elas são sempre produto da cultura.

À medida que uma cultura da diversidade se consolida, vai aumentando gradualmente um ambiente de cooperação, cordialidade e empatia. Com isso, percebe-se uma melhora na convivência das pessoas, e a rotina seja escolar ou futuramente no âmbito do trabalho torna-se mais tranquila, favorecendo um clima mais positivo.

Aceitando a individualidade do outro, podemos ajudar a quebrar padrões, derrubar o preconceito e a discriminação. Além de ajudar as pessoas próximas a você a terem maior consciência e aceitação de sua própria condição de diversidade.

Conviver com a diversidade e respeitá-la possibilita aprender novos olhares sobre o mundo, ampliar horizontes e formas de pensar, sair da "bolha" e conhecer diferentes realidades.

O Colégio Pentágono promove algumas ações que contribuem para a ampliação do conhecimento e da vivência coletiva, entre elas: remanejamento de turmas de tempos em tempos para ampliar laços de amizade, assembleias de classe com temas que abarcam convivência e divergência de ideias, respeito às religiões, traços culturais e étnicos, projetos integradores que levam a reflexão para ações que ajudarão nossos estudantes a lidarem com as diversidade em qualquer escala ou situação. Uma outra metodologia que adotamos é a proposta do trabalho em grupo, onde os alunos desenvolvem diferentes papéis para resolver situações problemas que para chegar a um ponto comum, exigem o caminho da conversa e argumentação respeitosa das suas ideias para atingir um objetivo comum.

A equipe pedagógica e educacional do Colégio Pentágono reforça a importância da parceria com a família e a escola, sempre propondo situações de convívio com o coletivo e a diversidade que é apresentada no contexto escolar a favor de potencializar as múltiplas aprendizagens para a formação completa do indivíduo, tendo a base e mais ferramentas estáveis para solucionar todos os tipos de problemas ou conflitos, principalmente os socioemocionais.

*Luciana Pellegrino é Orientadora Educacional do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais da unidade Perdizes do Colégio Pentágono