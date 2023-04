Educação musical na primeira infância

Por Cláudia Siufi*

A Linguagem é a forma como nos expressamos e nos relacionamos com o mundo, inseridos no meio e na cultura de uma sociedade. A Música, enquanto linguagem, possibilita a amplitude de percepções através de explorações e construções, onde o SOM é o objeto de estudo, fazendo com que a curiosidade e a potencialidade de investigação, ligados ao físico e ao emocional da criança, se conectem a caminhos inventivos de criação.

Nós, do Colégio Pentágono, compreendemos que a Linguagem Artística e Musical é essencial para uma formação integral, sendo a primeira infância um período fundamentalmente importante no desenvolvimento do indivíduo. A criança é um ser potente, ativo e criativo, e, sendo assim, oferecemos oportunidades para que ela seja protagonista de seu aprendizado colocando-a no centro do processo educativo.

Durante mais de um século, relacionou-se as aulas de música à canção e ao canto - forte legado de Heitor Villa-Lobos e o canto orfeônico - entretanto, novas correntes pedagógico-musicais propõem que o aprendizado musical infantil também pode e deve ser desenvolvido através do corpo, do estímulo à investigação sonora e criação sonoro-musical.

Muito além de cantar, com o simples propósito da reprodução de algo que já vem pronto, em nossas aulas as crianças são incentivadas a expressarem-se a partir do sonoro e do musical, através de jogos, brincadeiras, experimentações e pesquisas partindo de uma escuta ativa, em que o prazer pela descoberta, relacionado ao sensorial, emocional e afetivo, promove o fazer musical criativo.

François Delalande, compositor, pesquisador e educador musical defende a ideia de que tanto o músico profissional quanto a criança apresentam condutas semelhantes em seu processo de construção musical. Neste trajeto, o princípio se dá na fruição associada ao gestual, tátil e auditivo, no movimento do músico/criança em relação ao objeto sonoro (ou instrumento musical). Em um segundo momento, há uma associação simbólica do objeto musical e sua sonoridade com alguma experiência já vivida ou imaginada. Ao final do processo, chega-se à satisfação intelectual diante da organização sonora então estabelecida.

Em nossas aulas, buscamos ampliar o conceito de música, valorizando a música que vem da criança favorecendo sua autoestima e o autoconhecimento. No Colégio Pentágono, as aulas de música apresentam-se com um grande propósito: desenvolver habilidades permitindo a liberdade de expressão, valorizando a criatividade a partir da ampliação do repertório sonoro, musical e instrumental, onde a ludicidade, a sociabilidade e a alegria estão sempre presentes.

*Professora de Música Educação Infantil e Anos Iniciais Unidades Alphaville e Morumbi do Colégio Pentágono