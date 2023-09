Escuta ativa - aspecto fundamental na relação com crianças e adolescentes

Por Adriana Marqueto e Cilene Portugal *

A escuta ativa é um termo utilizado na comunicação para se referir, principalmente, a ouvir com atenção e interesse. Neste sentido, praticá-la com crianças e adolescentes possibilita nos concentrarmos no que eles estão dizendo e compreendermos seus pontos de vista a partir de suas necessidades. Escolher o caminho da escuta ativa é desafiador porque exige paciência, conexão e empatia, entretanto é o percurso que incentiva a colaboração, estreita vínculos, gera confiança, resolve conflitos e cria laços saudáveis.

Investir na escuta e no diálogo com crianças e adolescentes colabora para que eles desenvolvam habilidades de comunicação e expressão e se sintam seguros para compartilhar emoções e sentimentos. A criança e o adolescente que se sente acolhido, pertencente e amparado nos seus espaços de interação tende a desenvolver suas potencialidades com confiança. No ambiente escolar, essa construção é primordial, porque é um espaço de aprendizagem integral, desde as competências acadêmicas até as habilidades socioemocionais.

No Colégio Pentágono o estudante é visto como um indivíduo com muitas potencialidades e em constante desenvolvimento. Ele é estimulado a adquirir conhecimentos e também a aprender a viver, a conviver e, acima de tudo, a ser. Para nós, o estudante se humaniza e se constitui na relação com o outro. As competências sociais e emocionais são trabalhadas de forma transversal, em todas as disciplinas, ao longo dos anos de escolaridade. Nossa prática promove espaços de acolhimento e diálogo que permitem expressar-se com liberdade e autenticidade, por meio de rodas de conversa, assembleias de classe, dinâmicas de grupo e atendimentos individuais.

A cultura da escuta ativa se estende a toda comunidade escolar e às famílias, pois temos conhecimentos e responsabilidades que se complementam acerca da formação dos nossos estudantes. Por isso, no convívio diário com crianças e adolescentes, precisamos exercitar a escuta ativa valorizando o momento em que eles querem compartilhar algo conosco.

Nesta oportunidade, algumas sugestões podem ajudar:

Continua após a publicidade

- parar por alguns instantes o que estiver fazendo e estar verdadeiramente presente para escutar;

- olhar nos olhos e observar as expressões e a comunicação corporal;

- compreender a fala global (sem se apegar a detalhes) e o que está por trás dela (que necessidades e desejos não foram verbalizados?);

- decidir que perguntas vai fazer, como vai reagir, como vai acolher e estabelecer o diálogo.

A escuta ativa gera conexão, empatia e confiança. Quando praticada com amorosidade e sem julgamentos, favorece a convivência e o bem estar emocional.

*Adriana Marqueto - Orientadora Educacional do Ensino Fundamental - Anos Finais do Colégio Pentágono

* Cilene Portugal - Orientadora Educacional do Ensino Fundamental - Anos Iniciais do Colégio Pentágono