Férias Culturais: peças e musicais para curtir com a família

Aos amantes de um bom espetáculo, preparamos uma seleção especial de peças e musicais que vão encantar toda a família! De clássicos atemporais a produções contemporâneas, há algo para todos os gostos e idades.

EDUCAÇÃO INFANTIL - Cinderella - o MusicalO musical Cinderella retorna ao palco do Teatro Liberdade, em São Paulo, para nova temporada em 06 de janeiro. Com notável experiência em montar clássicos como "A Bela e a Fera", "Natal Mágico", "Mágico De OZ" e "Branca De Neve" - espetáculos que já encantaram milhões de espectadores desde 2003 em todo Brasil, Argentina, Chile e Peru - o diretor Billy Bond agora encara o desafio de recontar uma das histórias mais clássicas dos contos de fadas: Cinderella. O espetáculo terá estreia no dia 06 de janeiro.

Serviço:Classificação indicativa: LIVREEndereço: Teatro Liberdade - R. São Joaquim, 129, São Paulo - SPValores: R$ 25,00 a R$ 220,00Link: https://bileto.sympla.com.br/event/87003/d/216847

ANOS INICIAIS - Beatles para CriançasSomente nos dias 13 e 14 de janeiro - Se o primeiro show, Beatles Para Crianças - O Primeiro Show de Rock, conquistou a meninada e as famílias por todo o Brasil, o segundo projeto é sucesso garantido. Um repertório com canções como "Can't Buy Me Love", "She loves you", Obladi Oblada", "Octopus Garden" e muitas outras. Tudo isso recheado com histórias novas e uma produção visual criada especialmente para o show. Vídeos e animações operadas ao vivo deixam o espetáculo ainda mais atraente.

Serviço:Classificação indicativa: LIVREHorário: 13 e 14 de janeiro, às 16h.Endereço: Teatro MorumbiShopping - Av. Roque Petroni Jr., 1089 Piso Superior G1, 0 - Jardim das Acácias, São Paulo - SPValores: de R$45,00 a R$ 90,00Link: https://teatromorumbishopping.com.br/beatles-para-criancas-6/

ANOS FINAIS - D.P.A - A Peça 2 - Um Mistério Musical em MagwoodGrande sucesso na TV, no cinema e no teatro, os Detetives do Prédio Azul estão de volta aos palcos em uma nova aventura. "D.P.A. A Peça 2 - Um Mistério em Magowood", uma emocionante e divertida produção em cartaz no Teatro Villa Lobos. O famoso e destemido trio de detetives segue conquistando uma legião de fãs, com suas histórias cheias de magia, mistérios e aventuras.

Serviço:Classificação indicativa: LIVREEndereço: Teatro Villa Lobos - Shopping Villa lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - 4º andar, São Paulo - SPValores: R$18,45 a R$ 180,00Link: https://bileto.sympla.com.br/event/88873/d/226784

ENSINO MÉDIO - Once - o MusicalReestreia dia 25 de janeiro - Once conta a história de um músico em Dublin, que toca suas composições próprias para arrecadar alguns trocados. Uma imigrante tcheca se encanta pelas melodias e entra, sem querer, na vida dele. Quando menos percebem os dois estão compondo canções sentimentais juntos. Once não fala apenas de amor, mas também tem como um de seus temas centrais a música. Por isso, os atores dobram de função, atuando também como integrantes da banda, tocando uma grande variedade de instrumentos ao longo da obra: violão, violino, violoncelo, bateria, baixo, acordeon e piano.

Serviço:Classificação indicativa: 12 anosEndereço: Teatro Villa Lobos - Shopping Villa lobos - Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777 - 4º andar, São Paulo - SPValores: R$ 25,00 e R$ 200,00Link: https://bileto.sympla.com.br/event/83379/d/196839

FAMÍLIAS - O Rei Leão Em cartaz até 11 de fevereiro - Um dos maiores fenômenos da Broadway está em cartaz no Brasil. Produzido pela Time For Fun, em associação com a Disney Theatrical Productions, o revolucionário espetáculo já que encantou mais de 112 milhões de pessoas ao redor do mundo. O espetáculo conta a história poderosa de Simba em sua jornada de um pequeno filhote ansioso para se tornar rei até o encontro com seu majestoso destino nas Terras do Reino. A concepção artística ousada e inovadora é um dos destaques da produção, como por exemplo, a criatividade com a qual figurinos, máscaras e objetos manipuláveis se unem para permitir ao elenco atuações que representem cada animal ao invés de imitá-lo.

Serviço:Classificação indicativa: LIVRE - Recomendado para maiores de 6 anos.Endereço: Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista.Valores: a partir de R$80,00.Link: https://sales.ticketsforfun.com.br/#/event/o-rei-leao