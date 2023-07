Férias de julho com boas leituras: dicas de livros para todas as idades

Estamos no meio das férias de julho, momento perfeito para relaxar, viajar e mergulhar em boas histórias através da leitura. Se você está em busca de indicações de livros para aproveitar esse período, nós, do Colégio Pentágono, temos sugestões incríveis para cada faixa etária e ano escolar.

Confira nossas recomendações abaixo:

EDUCAÇÃO INFANTIL + 1º ANO

"O livro redondo" - Caulos - (G2/G3): Neste encantador livro, somos convidados a explorar a magia das formas e das cores. A história nos leva a um mundo onde os personagens e objetos são todos redondos, o que nos leva a refletir sobre a diversidade e a beleza das diferenças. Com ilustrações vibrantes e uma narrativa envolvente, 'O livro redondo' é uma leitura divertida e educativa para os pequenos.

"Aperte Aqui" - Hervé Tullet (G4): Esse é um livro interativo que estimula a imaginação e a participação ativa dos leitores. Com apenas um toque em suas páginas, somos transportados para diferentes histórias e aventuras. As ilustrações e os convites para interagir com o livro tornam essa experiência única e divertida. Prepare-se para embarcar em uma jornada cheia de surpresas e descobertas!

Continua após a publicidade

"A Girafa Que Comia Estrelas" - José Eduardo Agualusa (G5): Um livro cheio de encanto e poesia. Através da história da girafa Zarafa, somos levados a refletir sobre a busca pela felicidade e o poder dos sonhos. Com uma narrativa sensível e belas ilustrações, o autor nos transporta para um mundo de imaginação e fantasia, onde os limites são apenas os que impomos a nós mesmos. Uma leitura cativante para os pequenos exploradores de sonhos.

"O Menino que Aprendeu a Ver" - Ruth Rocha e Anna Flora(1º Ano): Nesta emocionante história, conhecemos a jornada de um menino que, mesmo sendo cego, encontra maneiras de enxergar o mundo de forma especial. Com sensibilidade e delicadeza, a autora e a ilustradora nos levam a refletir sobre a importância da empatia, da superação e da valorização das diferenças. 'O Menino que Aprendeu a Ver' é uma leitura tocante e inspiradora que nos ensina a enxergar além das aparências e a valorizar o que há de mais precioso em cada um de nós.

ANOS INICIAIS

"As cartas de Ronroroso: minha bruxa que não quer ser bruxa!" - Emilia Nuñez (2º Ano): Emilia Nuñez nos apresenta uma história divertida e cheia de surpresas. Ronroroso é uma bruxa diferente, que não quer seguir os estereótipos do mundo bruxesco. Com muito humor e magia, essa leitura aborda valores como amizade, aceitação e o poder de sermos quem realmente somos.

"Um outro país para Azzi" - Sarah Garland (3º Ano): Nesta obra somos conduzidos pela vida de uma jovem refugiada. Através dos olhos de Azzi, somos levados a refletir sobre questões como deslocamento, empatia e a importância de acolher aqueles que fogem de situações de perigo. Uma história sensível e necessária para ampliar nossa compreensão do mundo.

"Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos: Histórias Modernas de Tempos Antigos" - Flávio de Souza (4º Ano): Neste livro, Flávio de Souza nos apresenta contos contemporâneos inspirados em histórias clássicas de príncipes, princesas, sapos e lagartos. Com uma linguagem envolvente e recheada de humor, o autor nos convida a explorar o universo dos contos de fadas sob uma ótica moderna e divertida.

"Coração de Tinta" - Cornelia Funke (5º Ano): Uma emocionante história de fantasia. Acompanhe as aventuras de Meggie e seu pai, um encadernador de livros com o poder de dar vida às palavras. Em um mundo mágico, repleto de perigos e segredos, eles descobrem o poder dos livros e a importância de enfrentar seus medos.

Continua após a publicidade

ANOS FINAIS

"De repente, nas profundezas do bosque" - Amós Oz (6º Ano): Neste livro, Amós Oz nos transporta para um mundo repleto de fantasia e mistério. A história se passa em uma pequena aldeia, onde uma série de eventos estranhos e inesperados começa a acontecer. Com uma narrativa envolvente, o autor nos convida a refletir sobre temas como identidade, coragem e o poder da imaginação.

"Peter Pan" - J.M. Barrie (7º Ano): Quem nunca sonhou em voar para a Terra do Nunca? J.M. Barrie nos leva a uma aventura inesquecível ao lado de Peter Pan, o garoto que se recusa a crescer. Nessa história clássica, repleta de magia e personagens encantadores, vamos a explorar o poder da imaginação e a importância de manter viva a criança que existe em nós.

"Fahrenheit 451" - Ray Bradbury (8º Ano): Em um mundo distópico, onde os livros são proibidos, Ray Bradbury nos apresenta uma sociedade controlada pelo poder e pela censura. Através da jornada do protagonista Guy Montag, somos confrontados com questões sobre a liberdade de expressão, o valor da literatura e o papel do conhecimento em nossas vidas.

"Olhos d'água" - Conceição Evaristo (9º Ano): Nesta obra, Conceição Evaristo nos presenteia com uma coletânea de contos poderosos e emocionantes. Com uma escrita sensível, a autora aborda questões como racismo, desigualdade social e identidade, trazendo à tona as vozes e histórias de personagens marginalizados. Uma leitura que provoca reflexões profundas e nos conecta com a realidade do Brasil contemporâneo.

ENSINO MÉDIO, PAIS E COLABORADORES

"A extinção das abelhas" - Natália Borges Polesso (1ª série): Escrito por Natália Borges Polesso, esse livro de contos aborda temas como amor, sexualidade e relações humanas. Com uma escrita sensível e poética, a autora nos convida a mergulhar nas complexidades do ser humano e refletir sobre as questões que nos cercam.

Continua após a publicidade

"Futuro ancestral" - Aílton Krenak (2ª série): Nesta obra impactante, Aílton Krenak, líder indígena e escritor, nos leva a repensar nossa relação com o meio ambiente e a reconectar com nossas raízes ancestrais. Um manifesto que nos faz refletir sobre o modo de vida atual e a urgência de valorizarmos práticas em busca de um futuro mais sustentável.

"Também guardamos pedras aqui" - Luiza Romão (3ª série): Em "Também guardamos pedras aqui", Luiza Romão nos presenteia com uma coletânea de poemas fortes e impactantes. A autora aborda questões sociais, políticas e pessoais, trazendo à tona a voz das minorias e a importância da luta por igualdade e justiça. Uma leitura que nos desafia a refletir sobre o mundo ao nosso redor e a nos posicionarmos diante dele.

"Salvar o Fogo" - Itamar Vieira Junior (Pais e Colaboradores): Do mesmo autor de "Torto Arado", em "Salvar o Fogo", Itamar nos leva a uma viagem pela história e cultura do povo indígena Xakriabá. Nesse livro de contos, o autor nos apresenta personagens e histórias que nos levam a refletir sobre identidade, resistência e a relação entre o homem e a natureza. Uma leitura essencial para ampliar nossa compreensão sobre a diversidade cultural brasileira.

Aproveite o mês de julho para mergulhar nessas leituras cativantes e enriquecedoras. Os livros têm o poder de nos transportar para novos universos, ampliar nossos horizontes e despertar a nossa imaginação. Boas férias e boas leituras!