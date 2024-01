Férias Sonoras: Uma lista de Podcasts que vão divertir a família toda!

Seja durante uma viagem, na praia, ou apenas relaxando em casa, selecionamos alguns podcasts com histórias para divertir toda a família em qualquer momento!

EDUCAÇÃO INFANTIL - Calunguinha: É um podcast ficcional feito para crianças de todas as idades e gostos. O contador de histórias Calunguinha adora histórias, mas não qualquer tipo e sim memórias. Toda noite antes de deitar, a mamãe prepara um chá e conta pra ele sobre a vida de uma pessoa negra importante eu já viveu.

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/show/2aUyIwcGitwiekGLVgg27v?si=Qp4_evaeT5KW5B5TJpRbrg

ANOS INICIAIS - Coisa de Criança: Um podcast feito para crianças curiosas. Thiago e a Anne guiam essa aventura para descobrir como as coisas funcionam de uma forma científica e divertida!

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/show/7vvhCa1egAohzQ5VmbPBVF?si=NXpRysXJQai_KdJKIOU-qQ

ANOS FINAIS - Sinapse: É podcast oficial do Ciência Todo dia. Apresentado por Pedro Loos e Greg de Souza, os episódios exploram curiosidades fatos interessantes e discussões hipotéticas. (Anos Finais)

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/show/59fUC0CFgoMfiLDXCuhjUM?si=k1UOxa4DS-Kq-dmDiAAFAw

ENSINO MÉDIO - França e o Labirinto: Em um podcast de ficção fora do comum, o ator Selton Mello dá a voz a Nelson França um detetive particular, que por anos ele colaborou com a polícia, inclusive na investigação que levou à captura de um célebre serial killer. Agora, décadas depois, uma nova vítima é encontrada, e França suspeita que os crimes estejam todos conectados. Essa nova perseguição vai levá-lo a um caminho repleto de fantasmas de seu próprio passado. E pode ser muito difícil sair de um labirinto quando se é completamente cego. O programa é um triller cheio de mistérios!

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/show/4izBBd43SGo5U1kcMVg701?si=HLbY_1J8RUyXoIgIvniQTg

PAIS E COLABORADORES - Que história é essa Porchat?: Fabio Porchat tira as melhores histórias de três convidados e participação da plateia com a intenção de buscar conexões entre eles.

Ouça no Spotify: https://open.spotify.com/show/5jzDxWAShjHrtS2Pm5rIIx?si=2nq4lGf0SsqDEy-taRHMvw