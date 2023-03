Lucas Faro, do Colégio Pentágono, relata experiência durante simulação da Harvard Model United Nations

Por Lucas Faro *

Para mim, participar da Harvard Model United Nations (HMUN) - simulação das Nações Unidas para estudantes do Ensino Médio - foi muito além de uma atividade acadêmica. Além de praticar e desenvolver habilidades relacionadas à diplomacia, pude me conectar com diversas culturas que mal conhecia, e que no final, sinto que pude trazer pequenos traços de cada uma delas comigo.

Lucas Faro, ex-aluno do Colégio Pentágono, no Harvard Model United Nations, em Boston

Não obstante, poder se conectar com estudantes das melhores instituições de ensino do mundo é uma oportunidade única. Das salas do comitê aos ônibus públicos, é possível se deparar e conversar com estudantes que sucederam por diversos aspectos. Ou seja, tive a oportunidade de materializar comunidades e espaços que normalmente vemos em filmes e séries, e também ver que é possível chegar nesses espaços, independente de seu contexto ou cenário atual. E quando falo isso, é sobre todas as vertentes, incluindo o acadêmico e, até mesmo, o pessoal.

Ao estabelecer essas relações, o debate nos comitês fluíram com ainda mais profundidade, fator que me encantou, especialmente pela pluralidade de ideias e propostas. No meu comitê, abordamos economia e finanças, norteado pela pauta de "Impacto internacional das sanções". Fazer parte de debates com estudantes tão jovens quanto eu, sobre uma problemática tão importante, é algo que inspira e provoca expectativa em acompanhar o passo dessa nova geração acadêmica que está por vir.

Para futuros universitários, Boston é uma cidade que instiga a imaginar a vida no campus. E quando falo isso, não se trata de estudar fora, e sim de criar todo um conceito de estilo de vida em detrimento dos seus estudos. Digo isso, pois ao andar ao lado de estudantes brasileiros de Harvard, pude notar que eles não esboçam ser completos estudiosos por aparência, mas ao conversar com eles, é perceptível que carregam uma genialidade e introspecção única, as quais com certeza foram os motivos pela admissão em seus respectivos níveis de ensino. Mais do que estudantes, são seres humanos que, por razões distintas, se encontram lá, e que se comprometem integralmente em promover um bem-estar social que ultrapassa as barreiras do campus.

Enfim, a conferência da HMUN foi uma experiência marcante, e que recomendo a inscrição a todos, independente se for seguir uma carreira de diplomacia ou não, afinal, se trata de uma atividade interdisciplinar que instiga as mais diversas áreas acadêmicas. De biológicas à ciências sociais, todos podem aderir a atividade, e o Pentágono enfatiza isso ao promover eletivas e uma grade curricular que atende todos os tipos de comitês e problemáticas enfrentadas em um possível simulações da ONU.

Portanto, agradeço ao Colégio eternamente por ter apoiado minha iniciativa, e espero que mais alunos persigam seus desejos acadêmicos dado o meu caso, independente se esse desejo estiver na esquina de sua casa ou em outro continente do planeta.

*Lucas Faro é ex-aluno do Colégio Pentágono, formado em 2022, e participou da 70º Harvard Model United Nations, em janeiro.