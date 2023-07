No cinema ou em casa, dicas de filmes para toda a família

Nesse momento de recesso das aulas, o Colégio Pentágono separou algumas dicas de filmes para que todos possam aproveitar os momentos em família.

Nessa reta final das férias, filmes são excelentes para engajar a família toda, seja na TV de casa ou no cinema. Momento de descansar, recarregar as energias e passar tempo com aqueles que amamos, selecionamos uma lista especial com opções para todas as idades, desde a Educação infantil até mesmo pais e colaboradores. Confira nossas recomendações e prepare a pipoca!

Para toda a família: Elementos (Cinema/Disney+)

Com o filme "Elementos", a Disney traz uma aventura mágica para toda a família. Nessa animação encantadora, os quatro elementos da natureza - ar, terra, fogo e ar - vivem em completa harmonia na Cidade Elemento. A trama conta a história de Faísca (fogo) e o Gota (água), que se conhecem, mas, por "lei", não podem se envolver. Com carisma tradicional da Disney, essa animação promete emocionar a todos.

Educação Infantil: O meu amigo TOTORO (Netflix)

Embarque em uma jornada mágica com as irmãs Mei e Satsuki no filme "O meu amigo TOTORO". Essa animação do famoso diretor Hayao Miyazaki leva as crianças a um mundo de criaturas encantadoras e amizades improváveis. Com sua narrativa leve e visual deslumbrante, o filme é perfeito para os pequenos se encantarem nas férias.

Anos Iniciais: Tinker Bell - O segredo das fadas (Disney+)

As fadas mais amadas da Disney estão de volta em "Tinker Bell - O segredo das fadas". Nesse filme, Tinker Bell e suas amigas embarcam em uma jornada emocionante para desvendar o mistério por trás da existência das fadas do inverno. Com muita magia, aventura e lições valiosas sobre amizade, essa animação é perfeita para os anos iniciais e vai encantar crianças e adultos.

Anos Finais: As vantagens de ser invisível (Netflix e HBO)

Um filme cativante que acompanha a vida de Charlie, um adolescente introvertido e tímido que se sente deslocado no ensino médio. Ao fazer amizade com dois colegas, ele é apresentado a um mundo de descobertas, amores e desafios. Essa história comovente é um retrato sensível adolescência, perfeito para os anos finais.

Ensino Médio: As Nadadoras (Netflix)

Em "As Nadadoras", somos apresentados à história de uma equipe de natação feminina que se une para superar desafios e conquistar seus objetivos. O filme aborda temas como amizade, superação e empoderamento feminino, trazendo uma mensagem inspiradora para o público adolescente. Prepare-se para se emocionar com essa história de determinação e trabalho em equipe.

Pais e colaboradores: Arremessando Alto (Netflix)

Se você está em busca de um filme inspirador para assistir com a família, "Arremessando Alto" é a escolha certa. Essa história, baseada em fatos reais, acompanha a trajetória de um treinador de basquete que enfrenta desafios para transformar um jogador desacreditado em um campeão. Com uma mensagem poderosa sobre trabalho em equipe e perseverança, esse filme é uma fonte de motivação para todas as idades.