Pedro Lopes, do Colégio Pentágono, relata experiência durante simulação da Harvard Model United Nations

Por Pedro Lopes *

O que nos torna diferentes? O que nos diferencia dos animais ? Bem, vários pensadores passaram anos e anos de suas vidas pensando em uma boa resposta para esta pergunta. Não sou nenhum grande filósofo, nem terminei o ensino médio, mas tenho a minha resposta para esta pergunta: o que nos possibilitou conquistar o mundo foi a comunicação.

Pedro Lopes, aluno do Colégio Pentágono, em visita a universidade de Harvard Foto:

Na última semana de janeiro deste ano, eu tive a oportunidade e o privilégio de participar da Harvard Model United Nations (Simulação das Nações Unidas de Harvard) em Boston. O objetivo de tal evento é proporcionar uma experiência minimamente parecida com aquela que representantes reais, de países reais, têm nas Nações Unidas.

O principal desafio enfrentado por mim nos quatro dias de evento foi debater com pessoas que possuem pontos de vista bem diferentes dos meus. Fui encarregado da tarefa de representar a Eslováquia em um comitê de segurança internacional, e junto comigo estavam mais de 300 outros delegados, representando quase todas as nações do mundo. A diversidade de ideias, posicionamentos e propostas foram desafios para o prosseguimento do debate organizado, mas foram desafios que foram muito enriquecedores nas habilidades de oralidade, negociação, liderança e auto controle.

Eu já havia participado de outras simulações das Nações Unidas, tanto online quanto presenciais, mas o que a HMUN pode me oferecer, que nenhuma outra me trouxe, foi a grande quantidade de delegados presentes. Quanto mais países presentes em um debate, mais rico e mais complexo ele se torna, e, na HMUN, os debates foram definitivamente muito complexos. Além disso, tive o privilégio de conhecer pessoas de diversas nacionalidades, entre eles: europeus, latino americanos, asiáticos, africanos, etc. A troca cultural que esta simulação me proporcionou foi muito especial.

A imersão em inglês foi muito interessante. Lá nós estávamos em contato com pessoas de todas as partes do mundo, e todas se comunicando em inglês. Vimos a língua inglesa ser falada de um jeito que não estamos acostumados, com diferentes sotaques.

Sou muito grato ao meu Colégio, meus colegas e a minha família por todo o apoio nesta minha jornada, tanto de inscrição, preparação e durante o evento. As novas experiências, amizades e desafios que tive na HMUN não só contribuíram para me desenvolver como aluno, mas também como pessoa. Obrigado Colégio Pentágono e obrigado Harvard Model United Nations.

*Pedro Lopes é estudante da 2ª série do Colégio Pentágono e participou da 70º Harvard Model United Nations, em janeiro.