Simulações da ONU: quando jovens assumem posições diplomáticas na resolução de problemas mundiais

Por Daniela Pensado*

Em um futuro próximo, são os jovens de hoje que irão liderar os governos nacionais, as reuniões das Nações Unidas e mudanças pertinentes à sociedade. Serão eles os responsáveis por lidar com os problemas que vivenciamos e para os quais ainda não foram encontradas soluções satisfatórias.

A ideia do parágrafo acima foi expressada por Ruhi Nayak, secretária geral do Harvard Model United Nations (HMUN) 2023, na cerimônia de abertura do respeitado evento organizado por alunos da universidade Harvard, nos Estados Unidos. Considerando essa ideia, o que poderia ser melhor do que, desde já, começar a estudar e praticar a busca de resoluções com esses jovens na escola?

Pedro Lopes, Daniela Pensando e Lucas Faro, do Colégio Pentágono, na Universidade de Harvard

Como forma de promover um ambiente propício para debates relevantes da atualidade, o HMUN destaca-se como um dos mais importantes eventos de simulação de assembleias da Organização das Nações Unidas (ONU). Voltado para alunos de ensino médio do mundo todo, na 70ª edição, realizada em janeiro de de 2023, estavam presentes mais de 3.500 alunos oriundos de mais de 50 países diferentes e representando em torno de 270 escolas. E claro, todos os jovens com o mesmo objetivo de pensar soluções para problemas modernos.

Para participar do evento, os alunos - ou delegados, como são chamados na simulação-, participam de um processo seletivo que leva em consideração tanto conhecimentos específicos quanto a demonstração de habilidade de liderança positiva para alcançar a missão proposta pelo evento - de encontrar soluções para questões que afetam a todos em escala mundial. Os participantes formam delegações que representam um país e atuam em diferentes comitês, cada um focado em um tema diferente como Direitos Humanos, Economia e Globalização.

Seguindo a simulação, que ocorre ao longo de quatro dias intensos, os delegados colocam em prática suas habilidades de negociação e debate. Eles estudam bastante, pesquisam posicionamentos geopolíticos, participam de encontros com delegações alinhadas às visões dos países que representam, participam de reuniões públicas e precisam escrever, em conjunto, resoluções que passarão por processo de votação.

Continua após a publicidade

Participar do HMUN é uma experiência muito enriquecedora. Além dos ganhos em termos de desenvolvimento de habilidades, ter a oportunidade de dividir esses momentos com colegas do mundo inteiro transforma o que seria uma simulação em uma situação real de trocas e exercício de empatia.

No Colégio Pentágono, também acreditamos, como Ruhi Nayak, que nossos alunos serão capazes de resolver, no futuro, problemas complexos que afetam a vida de todos. No HMUN, tivemos a chance de ver dois deles, Pedro e Lucas, simularem resoluções para problemas complexos e, ao mesmo tempo, atuarem no evento real de maneira ética, empática e comprometida. Nada poderia nos deixar mais orgulhosos e esperançosos com relação ao futuro!

*Daniela Pensado - Coordenadora do Departamento Internacional e Counselor Unidade Morumbi