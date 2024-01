Verão à Mesa: Receitas fáceis para refrescar nas Férias!

Época de dias ensolarados, calor intenso e quitutes que são verdadeiros festivais de sabor. Pensando em maneiras de nos ajudar a passar por esses dias quentes, selecionamos algumas receitas fáceis e muito saborosas para deixar o verão mais fresquinho!

As receitas deste post são do site Panelinha. Na cozinha, as crianças sempre devem estar acompanhadas de adultos.

Água com frutas

Ingredientes:

1,5 litro de água com gás

½ abacaxi

1 xícara (chá) de uva thompson verde (sem caroço)

1 xícara (chá) de caldo de laranja

cubos de gelo a gosto

Modo de preparo:

Lave e seque as uvas; descasque e corte o abacaxi em cubos de 2 cm. Disponha os cubos de abacaxi e as uvas numa assadeira e leve ao congelador por pelo menos 1 hora - tente não amontoar para que eles fiquem soltinhos depois de congelados. Distribua o caldo de laranja em forminhas para gelo e leve, também, ao congelador. Coloque a água com gás na geladeira. Na hora de servir, coloque as frutas e os cubos de caldo de laranja congelados numa jarra. Junte a água com gás e misture com uma colher longa. Sirva a Seguir.

Receita: Panelinha

Shake de banana e morango

Ingredientes:

16 morangos

2 bananas-maçã

4 potes de iogurte natural sem açúcar (170 g cada pote)

4 colheres (sopa) de açúcar +

Modo de preparo:

Prepare as frutas: Lave os morangos e retire os cabinhos. Deixe de molho em uma tigela com água e 1 gotinha de solução bactericida para frutas e vegetais. + Descasque e corte as bananas em rodelas. No liquidificador, bata dois copos de iogurte com as bananas e duas colheres (sopa) de açúcar. Distribua o shake entre 4 copos altos. Lave o liquidificador e enxague os morangos. Bata os outros dois copos de iogurte com os morangos e o restante do açúcar. Complete os copos com o shake de morango.

Receita: Panelinha

Picolé de goiaba com iogurte

Ingredientes:

4 goiabas vermelhas maduras (cerca de 3 xícaras (chá) da polpa)

2 potes de iogurte natural sem açúcar (170 g cada pote)

½ xícara (chá) de açúcar

Modo de Preparo

Separe 6 copos descartáveis com capacidade de 150 ml e 6 palitos de madeira para sorvete. - ou forminhas reutilizáveis de picolé. Descasque, corte as goiabas em pedaços grandes e transfira para o copo do liquidificador. Junte o iogurte, o açúcar e bata até ficar liso. Sobre uma tigela, passe o creme de goiaba por uma peneira - Despreze as sementes. Preencha as formas de picolé (ou copos descartáveis) com o creme de goiaba. Bata delicadamente cada um na bancada para eliminar as bolhas de ar. Espete um palito no centro de cada forma/copo e leve para o congelador. Deixe por no mínimo 4 horas para firmar.

Obs: Você pode manter o picolé por 6 meses no congelador.

Receita: Panelinha

Smoothie de banana e manga

Ingredientes:

½ xícara (chá) de rodelas de banana congeladas

1 fatia de manga (grande)

½ xícara (chá) de água filtrada mel a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador junte as rodelas de banana, a fatia de manga (sem a casca), a água e bata bem até ficar cremoso. Com uma colher, regue mel na parede interna de um copo (como se fosse a calda de um milkshake), preencha com o smoothie e sirva a seguir.

Obs.: se preferir, adoce o smoothie com mel na hora de bater.

Receita: Panelinha

Suco de melancia com limão

Ingredientes:

1 xícara (chá) de melancia em cubos sem sementes

caldo de 1 limão

¾ de xícara (chá) de água

açúcar e cubos de gelo a gosto

Modo de preparo:

No liquidificador, junte a melancia, a água e o caldo de limão (se quiser adicione açúcar a gosto). Bata até ficar liso. Transfira para um copo e acrescente cubos de gelo a gosto. Sirva a seguir

Receita: Panelinha