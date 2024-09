Colégio público de SP está no top 3 de prêmio de melhores escolas do mundo

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, na Vila Isolina Mazzei, zona norte de São Paulo, está entre as três finalistas no prêmio World’s Best School Prizes 2024, de melhor escola do mundo, na categoria ‘Colaboração Comunitária’. É a única representante brasileira na disputa.

O projeto de xadrez ajuda a estimular o raciocínio lógico, além de influenciar na disciplina e aprendizado. Foto: Marcelo Luís Demonico/Seduc-SP

A rede de ensino oferece ensino integral para mais de 300 alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Ela conquistou a nomeação em razão de iniciativas, como o clube de xadrez e as aulas de atletismo, que envolvem estudantes, familiares, educadores e a comunidade local, conforme a Secretaria de Estado da Educação.

A categoria 'Colaboração Comunitária', em que a escola disputa o prêmio, foi criada para reconhecer unidades escolares que desenvolveram parcerias significativas com grupos sociais além dos alunos, como pais e vizinhos. A premiação é oferecida anualmente por uma entidade educacional sediada no Reino Unido, a T4 Education. Os critérios analisados pela banca avaliadora para escolher as finalistas da categoria Colaboração da Comunidade são:

Liderança e prática colaborativa;

Engajamento ativo dos pais;

Serviços integrados ao aluno;

Aprendizagem ampliada

A Escola Estadual Deputado Pedro Costa, na Vila Isolina Mazzei, zona norte de São Paulo, está entre as três finalistas no prêmio World’s Best School Prizes 2024. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O projeto de xadrez ajuda a estimular o raciocínio lógico, além de influenciar na disciplina e aprendizado. “O xadrez deu disciplina, concentração, estratégia. Tudo isso reflete na sala de aula, diminui as dificuldades do aluno em sala de aula”, diz a diretora escolar Janaína Pereira Freire.

Já o atletismo tem o objetivo de promover a saúde física e bem-estar. “Melhora a capacidade de concentração, de focar mais. O desenvolvimento cognitivo do aluno é ampliado”, afirma o professor de Educação Física Luiz Fernando Junqueira, responsável pelas aulas de atletismo na escola.

Entre os diferenciais, o atletismo promove saúde física e bem-estar. Foto: Marcelo Luís Demonico/Seduc-SP

Para implementar as iniciativas, desde o início de 2023 a escola conta com o apoio da ONG Parceiros da Educação, que atua para impulsionar a qualidade da educação básica em São Paulo. O apoio inclui capacitação em gestão escolar, formação para a equipe de professores, suporte com materiais didáticos e melhoria na infraestrutura escolar.

“A E.E. Dep. Pedro Costa entrou para o nosso Programa de Apoio às Escolas no início de 2023 e, já no primeiro ano de parceria, conquistou resultados importantes, como o envolvimento da comunidade escolar e o aumento nos índices de aprendizagem. Observamos melhoria nos resultados educacionais”, avalia Rafael Machiaverni, diretor geral da Parceiros da Educação.

Conforme Machiaverni, o último Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) demonstra uma subida de 422 posições no ranking entre as 2211 escolas do Estado que oferecem os anos iniciais do ensino fundamental. Em 2019, a nota foi de 6,8 e, em 2023, o resultado subiu para 7,2 (em uma escala que vai até dez).

“O projeto desenvolvido com a Escola Deputado Pedro Costa evidencia o papel fundamental do engajamento da equipe gestora e de professores, que não medem esforços para garantir a aprendizagem dos alunos. Estudantes que aprendem mais, se engajam mais, criando assim, um ciclo virtuoso”, acrescenta ele.

Escola Estadual Deputado Pedro Costa é a única escola brasileira selecionada para o prêmio World’s Best Schools, destacando-se entre as três melhores na categoria ‘Colaboração Comunitária’. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Para a parceria com a Escola Estadual Deputado Pedro Costa, a ONG conta ainda com o patrocínio do Instituto SYN, responsável pela atuação social da SYN Empreendimentos.

“Estamos muito orgulhosos de mais uma etapa vencida”, afirma secretário da Educação do Estado, Renato Feder,.

A escola que concorre a prêmio mundial fica na Vila Isolina Mazzei, na zona norte da capital. Foto: Divulgação/Escola Estadual Deputado Pedro Costa

Com 20 anos de atuação dedicados à transformação da educação em São Paulo, a Parceiros da Educação está em mais de 700 escolas públicas, impactando diretamente mais de 400 mil alunos, de acordo com a secretaria estadual.

No mês que vem, em outubro, os vencedores do World’s Best School Prizes 2024 serão revelados. Os ganhadores, escolhidos pela academia de julgadores, vão dividir o prêmio de US$ 50 mil.