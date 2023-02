Dicas para ajudar a adaptação das crianças nas primeiras semanas de aula

Foto: Estadão

O primeiro dia de aula na vida de uma criança é sempre significativo e o trabalho para gerar boas lembranças desta etapa da vida pode começar antes, em casa, com a colaboração da família. As coordenadoras da Educação Infantil do Colégio Renascença, Tânia Martin e Renata Udlis, explicam que, assim como qualquer adulto precisa respirar fundo antes de começar no novo emprego, os pequenos precisam se preparar para o grande desafio de ingressar neste novo ambiente de coletividade, a sala de aula.

"Neste sentido, os pais ocupam papel importantíssimo nessa experiência e todo o apoio, interesse, ajuda e motivação que demonstrem segurança faz a diferença. Toda criança enfrentará o primeiro dia, e, ao seu tempo, vai aprendendo que a separação é momentânea. À medida que percebem que o adulto a deixa na escola e volta para encontrá-la, que os dias vão seguindo uma certa rotina, os vínculos vão se estabelecendo e a criança se sentirá segura para participar mais ativamente das atividades na escola", comenta Tânia Martin.

O acolhimento que começa em casa

Para deixar este momento mais confortável, a palavra de ordem é acolher. De acordo com as coordenadoras, este processo pode começar em casa e é extremamente positivo para a criança. A coordenadora pedagógica, Tânia Martin, e a coordenadora da área judaica, Renata Udlis, elencaram três dicas para guiar os responsáveis neste engajamento com a escola para fortalecer as crianças durante este rito de passagem. Confira:

Converse sobre a escola: as crianças que foram preparadas para a entrada na escola parecem entender melhor o processo de adaptação. Os pais podem e devem conversar sobre a nova turma, sobre a equipe pedagógica, citar os nomes, ressaltar a presença das outras crianças e contar sobre brinquedos, as atividades, histórias e brincadeiras que farão parte da rotina vivida em classe.

Conheça a escola: visitar a escola com o novo aluno também ajuda na aproximação com o espaço porque diminuem as novidades do início, facilitando a assimilação. No entanto, as coordenadoras alertam que as conversas sobre a vida escolar não podem parar. É importante manter uma regularidade, perguntando diariamente sobre os acontecimentos do dia e demonstrando interesse pelo mundo novo que a criança participa.

Não faça comparações: para cada aluno, o processo de adaptação é único. Há crianças que desde o primeiro dia ficam tranquilas e confiantes e, com o passar dos dias, aceitam ficar algumas horas sem a presença do acompanhante. Algumas parecem estar adaptadas logo no primeiro dia, mas, nos dias que se seguem demonstram receios. Outras resistem muito a se separar do adulto, até que, por meio da observação, passam a acreditar que podem se sentir bem no novo ambiente. Todas essas diferenças são esperadas e uma grande contribuição neste momento é a tranquilidade dos pais.

Objetos de apoio: Se a criança possui algum item que tenha um valor emocional para ela e quiser levar para viver a aventura do primeiro dia de aula com ela, está tudo bem. Renata Udlis aponta que trazer um objeto de casa pode ser importante para os pequenos durante esse período. Vale chupeta, ursinho, mamadeira, brinquedo ou outro objeto querido, que, muitas vezes, auxiliam neste processo.

Sinceridade nos acordos: Quando a criança participa de combinados pré-estabelecidos que são cumpridos posteriormente, inicia a formação de vínculos sinceros e confiantes. Por exemplo, se ficar combinado que a criança poderá ver os pais durante a adaptação, estes devem permanecer no lugar determinado, nada de sair sem que a criança perceba. Caso precisem ir embora, devem avisar e se despedir com naturalidade.

Para mais informações sobre o acolhimento escolar e o desenvolvimento socioemocional, acesse: www.renascenca.br.