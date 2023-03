8 livros e séries sobre o movimento LGBTQIA+

"Precisamos compreender que aprender com o diferente nos faz melhor, e que a diversidade é uma riqueza", diz Caio Mendes, coordenador de Projetos e professor de História do Colégio Rio Branco

Livros e produções audiovisuais que incluem a comunidade LGBTQIA+ estimulam o reconhecimento da existência dessas pessoas, mesmo que, muitas vezes, elas não estejam nos círculos de afeto e convivência diretos do indivíduo. Caio Mendes, coordenador de Projetos e professor de História do Colégio Rio Branco, explica que o contato com esse tipo de conteúdo também gera mais empatia.

"Toda obra propõe um grau de sensibilidade. No caso, o livro, filme ou série permite que o espectador se identifique com a história dos personagens, que demonstram sentimentos humanos universais. Além disso, ao se envolver com o enredo, o espectador compreende diversos aspectos da vivência desse grupo, que, até então, desconhecia."

Nesse contexto, o professor indica oito séries e livros com personagens LGBTQIA+ ou que abordam o tema:

Special (Netflix) - Ryan Hayes é um jovem gay com uma leve paralisia cerebral, que decide buscar a vida que sempre sonhou. As principais metas do rapaz são: conquistar o seu primeiro emprego; morar sozinho (e longe da sua mãe controladora); e começar um relacionamento amoroso.

Pose (Netflix) - A série reúne o maior elenco trans da história da televisão e busca, antes de mais nada, desconstruir estereótipos sobre a comunidade LGBTQIA+. É composta por diversas histórias que se passam na Nova Iorque de 1987, no cenário dos ballrooms do Brooklyn, em um momento repleto de medo e preconceito diante da epidemia de HIV/AIDS.

Heartstopper (Netflix) - Sucesso global que nasceu das histórias em quadrinhos, a série acompanha os adolescentes Charlie e Nick descobrindo que são mais que apenas amigos. Com isso, os dois precisam lidar com as dificuldades da vida escolar e amorosa. Dentre os destaques apontados pela crítica, estão a visibilidade às múltiplas formas de afeição, a diversidade do elenco e a abordagem leve e sensível sobre a autodescoberta de pessoas LGBTQIA +.

Visible: Out on Television (AppleTV+) - A minissérie documental, composta por cinco episódios, fala sobre a representação de pessoas LGBTQIA+ na televisão, tanto na tela quanto atrás das câmeras. A produção é narrada por Neil Patrick Harris, Margaret Cho, Lena Waithe, Asia Kate Dillon e Janet Mock, e conta com diversas participações especiais.

As Five (Globoplay) - Cinco amigas, Keyla, Ellen, Lica, Tina e Benê se reencontram após seis anos sem se verem. Entrando na vida adulta, cada uma vive conflitos de naturezas distintas, embora comuns para uma geração desesperançosa com a economia, a política e a vida amorosa. Na segunda temporada, há a chegada de uma sexta personagem, interpretada por uma atriz não-binária. A sexualidade das personagens (heterossexuais, lésbicas e bissexuais) não é o centro da trama, mas, assim como na vida real, ocupa parte significativa nas relações e conflitos que vão se estabelecendo. O autor e diretor da série, Cao Hamburger, ganhou o Emmy Internacional por seu trabalho em Malhação: Viva Diferença (2017) e é famoso por ser o co-criador, ao lado de Flávio de Souza, do seriado Castelo-Rá-Tim-Bum , da TV Cultura.

História do Movimento LBGT no Brasil

O livro traça um panorama interdisciplinar dos 40 anos do movimento LGBT brasileiro, contando temas e momentos importantes para o movimento, que é diverso e plural.

Este livro é gay (E hetero, e bi e trans...)

A obra aborda a sexualidade a partir de um texto claro e ilustrações engraçadas, assemelhando-se a um manual. O autor convida os leitores, que podem ser professores, pais e jovens, a refletir sobre as escolhas sexuais de cada indivíduo e um elemento essencial: o respeito pelo próximo.

Garotas & sexo

O livro aborda o contexto sexual que as mulheres enfrentam atualmente, na passagem da adolescência para a vida adulta. A jornalista e autora estadunidense Peggy Orenstein é referência no tema "juventude e sexualidade" e, para a obra, entrevistou dezenas de garotas de origens e orientações sexuais diferentes, além de psicólogas e especialistas, sobre temas como cultura do estrupo, machismo, virgindade, pornografia e falta de informação sobre prazer feminino.

"A sociedade precisa atuar coletivamente para combater preconceitos, mas cada um pode começar fazendo a sua parte, e depois discutir isso com as pessoas dos seus círculos sociais", destaca Caio. Com isso em mente, por qual dessas indicações você quer começar o seu aprendizado?