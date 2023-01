Aproveitando as férias: confira 6 passeios para fazer em São Paulo

As famílias podem explorar diferentes eventos na cidade, de exposições a idas ao cinema

Com a chegada de dezembro, os estudantes do Colégio Rio Branco estão oficialmente de férias! Esse período de descanso, muito aguardado por todos, também é uma oportunidade de ter novos aprendizados, longe da sala de aula.

A cidade de São Paulo é repleta de passeios interessantes, não importa o dia da semana. Com programas divertidos para todas as idades, as famílias podem aproveitar esses momentos juntas, enquanto visitam eventos ou locais especiais. Confira algumas sugestões para aproveitar as férias de dezembro e janeiro:

Passeios em São Paulo

1 - Exposições no Farol Santander

O Farol Santander é um dos prédios mais altos do país, com design inspirado no Empire State e um mirante no topo. A visita, que valeria simplesmente para conhecer o edifício, as opções gastronômicas e apreciar a vista de São Paulo, torna-se completa ao fazer um tour pelas exposições de arte no local. Todas buscam trazer reflexões importantes para os visitantes, com um olhar para o futuro, o novo e o inusitado.

Atualmente, as exposições em cartaz são: Oceanvs - Imersão em Azul, que propõe uma jornada imersiva e etérea dentro do elemento água; Vinicius de Moraes - Por toda a minha Vida, apresentando, por meio de registros variados, o mundo do renomado poeta brasileiro; André Feliciano - Fotografe para Ver, que reúne imagens sobre a relação entre arte, natureza e fotografia; e Sergi Cadenas - A Imagem Expandida, com obras que trazem dois retratos diferentes em uma única pintura.

Localização: Rua João Brícola, 24 - Centro Histórico de São Paulo

2 - Parque Ibirapuera e MAC

O Parque Ibirapuera é uma das principais áreas verdes da cidade de São Paulo. O local, que é um ambiente excelente para andar de bicicleta (com a disponibilização de aluguel), passear com animais, praticar exercícios e encontrar amigos, realiza programações especiais em dezembro e janeiro. É importante conferir a agenda de cada semana, com destaque para os eventos natalinos.

Em frente ao Parque Ibirapuera, está localizado o MAC USP - Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Com produções nacionais e estrangeiras, o MAC possui entrada gratuita e diversos andares de exposição. No topo do edifício, há um restaurante e uma vista 360º da cidade, de livre acesso. Existe um viaduto de pedestres que conecta o museu e o parque, então vale a pena juntar os dois programas em um único dia.

Localização: Av. Pedro Álvares Cabral - Vila Mariana

3 - Peça de Teatro Musical - "Anastasia"

Inspirado na lenda da Grã-Duquesa Anastasia da Rússia, o espetáculo conta a história da monarca que sobrevive à suposta execução de sua família, durante a Revolução Russa. Sofrendo de amnésia, a protagonista é representada como a órfã Anya, que busca descobrir algo sobre a sua origem. Dois trapaceiros, Dmitry e Vlad, tentarão tirar proveito da situação.

O musical está em cartaz em São Paulo desde o dia 10 de novembro, e segue com ingressos disponíveis para os meses de dezembro e janeiro. O elenco conta com os seguintes nomes: Giovanna Rangel (Anya); Tiago Abravanel (Vlad); Rodrigo Garcia (Dmitry); Carol Costa (Lily); Edna D'Oliveira (Imperatriz) e Luciano Andrey (Gleb). É um programa excelente para a família inteira, que poderá sentir a magia da Broadway no Brasil.

Localização: Teatro Renault - Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411 - Bela Vista

4 - Exposição interativa "Monet À Beira D'Água", no Parque Villa-Lobos

Expostas de um jeito totalmente interativo e tecnológico, as obras de Monet convidam o público a uma viagem ao imaginário do artista. A imersão sensorial, que conta com luzes, sons, cores e projeções em 2D e 3D, permite que os visitantes se sintam à beira d'água, assim como o pintor ficava ao criar grande parte de sua arte.

As visitas duram cerca de 65 minutos e precisam ser agendadas com antecedência. Tendo em vista que a mostra está situada no Parque Villa-Lobos, as famílias podem curtir outras atividades depois, como fazer um piquenique.

Localização: Parque Villa-Lobos - Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros

5 - Museu do Ipiranga

O Museu do Ipiranga, que já foi pauta de um texto do blog do Rio Branco, teve uma reabertura triunfal, depois de mais de nove anos fechado. No local, os estudantes poderão fazer conexões com conteúdos vistos em sala de aula, conhecer mais sobre a História nacional e, ainda, aproveitar o passeio pela região do museu, que conta com lindos jardins. Os ingressos são gratuitos até 30/12 e devem ser adquiridos com antecedência.

Localização: Rua dos Patriotas, 20 - Ipiranga

6 - Ir ao cinema

O bom e clássico cinema também é um excelente programa para as férias. Com títulos que agradam todas as faixas etárias, os estudantes e suas famílias podem conferir estreias importantes, como Avatar: O Caminho da Água, em cartaz a partir de 15/12, e a divertida animação Gato de Botas 2: O Último Pedido, que chega às telonas no dia 5 de janeiro. Uma dica é que, em alguns locais, os ingressos são mais baratos durante a semana.