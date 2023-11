Como construir memórias afetivas com os filhos?

Mariana Abbate, orientadora educacional do Colégio Rio Branco, comenta os benefícios e as formas de criar lembranças marcantes na vida das crianças

Você já ouviu falar em memória afetiva? Trata-se de uma lembrança ou recordação que está associada a uma emoção específica e, portanto, tem um impacto profundo na vida das pessoas. Essas lembranças são desencadeadas quando o indivíduo tem contato com algum cheiro, cor, gosto ou outro sentido que remete ao acontecimento.

Mariana Abbate, orientadora educacional de apoio à aprendizagem do Colégio Rio Branco, afirma que essas memórias podem estar associadas a sentimentos positivos ou negativos, mas sempre intensos. "Quando uma experiência emocionalmente carregada acontece, o cérebro humano tende a registrar não apenas os detalhes objetivos do evento, mas também as emoções que estavam sendo experimentadas naquele momento", diz ela. "Assim, quando relembramos essas memórias, também reexperimentamos as emoções associadas a elas".

Benefícios das memórias afetivas

A especialista afirma que as memórias afetivas desempenham um papel fundamental no desenvolvimento emocional e psicológico de uma pessoa, especialmente durante a infância. Dentre os benefícios a curto e a longo prazo, ela afirma que as crianças:

Sentem-se mais seguras e amadas;

Apresentam melhora do desenvolvimento cognitivo;

Desenvolvem maiores habilidades sociais, com capacidade de compartilhar, cooperar e ser empáticas com os outros;

Possuem menos probabilidade de desenvolver problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade;

Enfrentam melhor o estresse e as dificuldades da vida adulta;

Podem ter relacionamentos interpessoais mais estáveis no futuro.

"As memórias afetivas auxiliam as crianças a entenderem e processarem emoções", afirma Mariana. "Além disso, experiências emocionalmente ricas contribuem para a formação da autoimagem e identidade da criança e o desenvolvimento de habilidades melhores para regular as próprias emoções. Memórias de momentos de afeto contribuirão para a construção de um indivíduo seguro, confiante e saudável no futuro".

Como construir memórias afetivas com os filhos?

A orientadora educacional diz que os acontecimentos que apresentam um pico emocional são mais marcantes, porque o cérebro entende como um evento significativo e os guarda para serem úteis em um momento futuro. Normalmente, para as crianças, experiências sensoriais, atividades lúdicas, jogos e brincadeiras são mais marcantes. Para os adolescentes, as atividades mais marcantes estão relacionadas à interação social e ao experimentar algo novo, mas também às brincadeiras.

De acordo com ela, em todas as fases da vida, as memórias afetivas vividas em um ambiente familiar saudável e feliz fazem a diferença na construção da história de cada indivíduo. Algumas atividades que podem ser feitas são:

Cozinhe em família : escolha datas, músicas e receitas especiais para o momento.

Fotografe : rever esses momentos será outra oportunidade para se reunir e reforçar as conexões emocionais.

Saia da rotina : planeje uma viagem, uma aula de circo ou de culinária, uma exposição de arte ou a prática de algum esporte.

Brinque : pode ser um jogo de tabuleiro ou uma atividade ao ar livre.

Comemore : conquistas, festas de aniversários e promoções devem ser celebradas.

Dedique seu tempo a quem precisa : seja socialmente responsável e crie laços de carinho e de bondade.

Converse : compartilhar histórias pessoais e experiências cria laços emocionais fortes e memórias duradouras.

Leia : apresente o mundo por meio de diferentes ferramentas.

Transforme um dia difícil em uma lembrança positiva : uma injeção, uma doença ou a perda de animal de estimação podem ser cuidadas com um passeio no parque, uma ida ao cinema ou a um restaurante de preferência.

Seja presente : participe das atividades escolares sempre que possível, acompanhe a rotina escolar e escolha programas de interesse das crianças.

Em uma rotina tão corrida, como criar oportunidades?

Mariana Abbate afirma que, mesmo nas atividades rotineiras, é possível encontrar oportunidades para criar memórias afetivas duradouras. "É importante lembrar que memórias afetivas são criadas genuinamente, por isso, o que vale são momentos ricos em carinho, afeto, vínculo e atenção", diz ela. "Aqui vale a premissa 'qualidade é melhor que quantidade'". A especialista dá algumas dicas: