Férias: como criar rotinas e combinados com os filhos em casa?

Ana Cláudia Crivellaro, Orientadora Educacional do Colégio Rio Branco, explica como a organização no período de descanso beneficia os estudantes

Depois de um longo ano de atividades escolares e, claro, muita disciplina e organização, as férias chegaram. Esse momento é de descanso, mas também pode ser uma oportunidade de aprendizado. Ana Cláudia Crivellaro, Orientadora Educacional do Colégio Rio Branco, afirma que "estudos científicos mostram que o ócio cerebral, além de diminuir o estresse e as chances de desenvolver uma depressão, é essencial para o processo de consolidação da memória."

Portanto, além das vantagens em acordar mais tarde, não ter o cumprimento de horários e estar livre para fazer programas diferenciados, as férias também são propícias para o desenvolvimento pessoal.

E, por conta de todo esse tempo livre, os pais devem estabelecer alguns combinados com os filhos, sempre levando em consideração o maior foco das férias: a diversão e o descanso. Saiba como iniciar a organização para esse período:

Faça um planejamento para as suas férias

"O primeiro passo é fazer um planejamento. Embora a agenda seja algo a ser descartado nas férias, vale lembrar que ela ajudará a equilibrar os momentos de estudo e de lazer e, quando criada junto à família, estreita os laços familiares, pois muitas vezes a relação entre pais e filhos fica prejudicada em virtude da demanda de trabalho dos pais", afirma Ana Cláudia.

Estudar de forma mais leve e interativa

As férias podem ajudar na retomada de conteúdos que ainda não ficaram claros e fixar aqueles com maior domínio. Durante o estudo deve-se priorizar a organização e o foco para aquisição de melhores resultados para que o retorno à escola seja mais tranquilo. "Uma dica para esse momento é combinar com os amigos a criação de grupos de estudos e, depois dessa retomada, buscar uma atividade de lazer para relaxar. Afinal, o cérebro também merece tirar férias", diz a orientadora.

A importância de fazer tarefas domésticas

"Mais do que passear, viajar, conhecer novos lugares durante as férias, é importante oportunizar aos filhos tarefas domésticas que também contribuirão para aquisição de responsabilidades. Valorizar a ajuda dos filhos nos afazeres domésticos contribui para que eles se sintam mais felizes, úteis e valorizados", diz a profissional.

Com esse gostinho de "vida adulta", as crianças e adolescentes compreendem melhor o funcionamento de suas casas e passam a ter mais respeito pela família, pelos bens materiais e pelos combinados estabelecidos com os outros.

3 combinados para deixar as férias divertidas

A rotina também é uma ferramenta para garantir a diversão nas férias. Os pais podem, junto com os filhos, determinar atividades que devem ser cumpridas à risca pela família. Confira combinados que poderão deixar o período mais proveitoso:

1- Priorizar a saúde física e mental

"O corpo e a mente merecem cuidados especiais. Manter uma alimentação saudável, dormir pelo menos oito horas por noite, andar de bicicleta, caminhar, meditar, são atividades que ajudam a potencializar o descanso", aponta Ana Cláudia.

Na volta das atividades escolares, os estudantes estarão com mais disposição e concentração e, na maioria dos casos, conseguirão manter esses hábitos saudáveis.

2- Reduzir o tempo nos aparelhos eletrônicos

"Diante de um mundo totalmente vinculado à tecnologia, sobretudo na pandemia, o uso de eletrônicos deve ser mais restrito, ou seja, é importante priorizar atividades ao ar livre e que possam contribuir para estreitar laços familiares. Lembrando que a exposição exagerada às telas pode gerar dependência e, além disso, dificultar a criatividade e a socialização."

Vale um lembrete: o combinado de usar menos esses aparelhos também serve para os pais!

3- Investir na leitura

"'Os livros dão asas à imaginação!' - não importa a idade, ao ler, você viaja, mergulha na fantasia, na imaginação e desenvolve a criatividade. A família, inserida na leitura, poderá promover dramatizações que contribuirão para uma verdadeira viagem ao mundo das histórias", finaliza a orientadora.

Em suma, é importante não esquecer que o período de descanso é indispensável para recarregar as energias e manter-se saudável.