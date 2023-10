Finlândia busca talentos para estudar, trabalhar e morar no país

Representantes do Consulado, agência governamental para promoção de negócios e investimentos, e universidade da Finlândia estarão presentes no Colégio Rio Branco para falar sobre as oportunidades no país.

O Colégio Rio Branco, em São Paulo, recebe representantes da Finlândia para falar sobre as oportunidades em um país que é referência em educação. Localizado no norte da Europa, fazendo fronteira com a Suécia, Rússia, Noruega e Estônia, a nação é a mais feliz do mundo pelo sexto ano consecutivo, segundo o Relatório Global sobre Felicidade. Entre os fatores analisados estão a menor desigualdade de renda, ampla assistência social, liberdade para a tomada de decisões, além dos baixos níveis de corrupção.

Tendo em vista essa notoriedade, o Colégio Rio Branco promove no dia 24/10, às 19h30, a palestra "Um convite para o futuro: morar, trabalhar e estudar na Finlândia". O evento é gratuito e aberto ao público.

Estarão presentes na ocasião: Johanna Kivimäki, conselheira de Educação Superior e Ciência no Consulado da Finlândia em São Paulo, Alessandra Leone, gerente de talentos no Brasil na Business Finland, agência finlandesa para promoção de negócios e investimentos, e Valéria Pinto, pesquisadora de projeto da equipe Talent Boost na Xamk University, que promove a integração dos alunos internacionais na Finlândia.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente aqui.

Johanna Kivimäki

Conselheira de Educação Superior e Ciência no Consulado da Finlândia em São Paulo e integra o Team Finland Knowledge, dirigido pelo Ministério de Educação e Cultura da Finlândia, com foco na cooperação com o Brasil e a América Latina. Antes da sua posição no consulado, Johanna dirigiu a rede UniPID de universidades finlandesas (Finnish University Partnership for International Development), atuando para fortalecer a interação das universidades no campo do desenvolvimento sustentável.

Alessandra Leone

Psicóloga graduada pela PUC-SP e pós-graduada em Liderança Organizacional pela USP, é Gerente de Talentos no Brasil na Business Finland. A maior parte de sua carreira foi dedicada à atração de talentos para o mercado latino-americano de Tecnologia da Informação e Engenharia em grandes corporações. Atualmente, desenvolve estratégias para aproximar os ecossistemas finlandeses e brasileiro, promovendo oportunidades para talentos, estudantes e startups.

Valéria Pinto

Formada em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Morou em cinco países antes de se mudar para a Finlândia. Atuou como coordenadora de mídia na Finnish British Society, foi professora de Língua Inglesa para funcionários de diversos órgãos do governo e hoje é pesquisadora de projeto da equipe Talent Boost na Xamk University, promovendo a integração dos alunos internacionais na Finlândia.

Serviço

Data: 24 de outubro de 2023 (terça-feira)

Horário: das 19h30 às 21h30

Local: Auditório do Colégio Rio Branco - Unidade Higienópolis

Endereço: Av. Higienópolis, 996 - São Paulo - SP