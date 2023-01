Mudança de escola: como acolher um novo estudante?

Os profissionais da educação e os responsáveis pela criança devem atuar em conjunto para garantir o acolhimento no colégio

A mudança para uma nova escola pode ser assustadora para o estudante e, consequentemente, deixar os pais preocupados. Essa introdução a um ambiente desconhecido, com informações, pessoas e rotinas diferentes, deve ser feita com o apoio de todos os profissionais da educação, que devem estar preparados para esse momento.

"A etapa de recepção na nova escola, quando bem trabalhada, será facilitadora para os alunos expressarem suas emoções e serem acolhidos nas suas dúvidas e incertezas, sentindo-se seguros", afirma Rose Sertório, Orientadora Educacional da Educação Infantil na Unidade Granja Vianna do Colégio Rio Branco.

Segundo a profissional, as crianças são as protagonistas nessa fase de mudança, mas dar atenção e acolher os familiares também é fundamental. "Assim, o colégio cria uma rede de afetos, que vai se fortalecendo no dia a dia de nossa convivência", complementa.

Como acolher um estudante em uma nova escola?

O acolhimento no ambiente escolar deve ser feito por todos os agentes do colégio e incluir as famílias, de forma contínua. A Orientadora Educacional Rose Sertório aponta as seguintes ações para ajudar nessa transição de ambientes:

Ações indicadas para os educadores

A Orientação Educacional deve unir os pais e a escola : os profissionais devem buscar conhecer a criança por meio dos pais, percebendo os sentimentos, desejos e sonhos envolvidos na escolha da nova escola.

Estabeleça uma boa comunicação com as famílias : vale transmitir, desde o primeiro momento, detalhes sobre a postura da instituição. Além disso, sempre demonstrar abertura ao diálogo.

Realização da reunião de pais antes do início das aulas: é essencial conversar com os familiares e ouvir as suas expectativas e necessidades.

Para os pequenos, defina um tempo de permanência na escola: o tempo destinado à escola deve ir se ampliando aos poucos, o que facilita a adaptação, pois estão longe da sua zona de segurança. Trazer um objeto de afeto para o colégio, como um brinquedo, uma fantasia ou um item da mamãe ou do papai, também pode ajudar os mais novos.

Respeitar o tempo de adaptação de cada criança: choros e outros comportamentos expressivos são naturais nesse momento de transição. É necessário acolher o estudante e conversar com a família sobre aquelas vivências.

Os professores precisam preparar os ambientes de aprendizado: a sala de aula deve proporcionar conforto aos estudantes, sendo um espaço com o qual se identificam. É importante estimular os interesses e gostos das crianças, incentivando aprendizagens e descobertas.

Ações indicadas para os colegas de sala

Projeto "Com Vivência" : nesta proposta do Colégio Rio Branco, as turmas ajudam os alunos novos, acompanhando-os pelos espaços e facilitando as novas amizades com os outros colegas. O lema é: nunca alguém pode ficar sozinho.

Monitoria de alunos: a partir do 9º ano, junto aos profissionais do colégio, os estudantes fazem a integração dos novatos por meio de brincadeiras, criando um espaço de conhecimento e amizade.

Ações indicadas para os pais

Visite a nova escola : conheça o espaço, converse com os profissionais da escola e se aproprie da proposta, valores e princípios da instituição.

Prepare a criança : permita que ela participe de todas as etapas da mudança de escola, como a compra de materiais, mochila e uniforme.

Diga a verdade sempre : caso seja necessário permanecer até mais tarde na escola, é importante a criança saber que ela está esperando e o adulto estará no lugar combinado.

Encontrar um equilíbrio entre firmeza e proteção : a segurança da criança está ligada à percepção do grau de segurança dos pais. Logo, não tente proteger em excesso o seu filho, como se a escola fosse um ambiente perigoso ou incerto. Disponibilize apoio, mas afirme que ele estará amparado no colégio.

Valorize e estimule as conquistas da criança : dê destaque aos avanços feitos pelo estudante e interaja com os colegas e professores para entender mais sobre o cotidiano escolar.

Organize uma rotina: até a hora de ir para a escola, a criança deve ter as suas vivências bem estabelecidas em casa.

Procure estar informado: acompanhe a agenda do aluno e demais informações do colégio.

A importância do acolhimento para os estudantes e suas famílias

"A criança bem acolhida desenvolve a segurança para se expressar e aprender. Consequentemente, a família estará tranquila, pois os pais precisam ver o quanto o filho está feliz, expressando e comunicando suas novas descobertas, novas amizades e conhecimentos", afirma Rose Sertório.

No início da construção da relação família-escola, o acolhimento é indispensável, mas ele deve permanecer no decorrer de toda a vida escolar, até o último ano do Ensino Médio. Ações diárias, listadas neste texto pela profissional, fortalecerão essa parceria, que é marcada pela troca de informações e muita escuta.