Tempo de tela: saiba os limites adequados para cada idade

Foto: Estadão

Crianças e adolescentes devem utilizar aparelhos tecnológicos por um período limitado e com a supervisão de adultos

No século XXI, é natural que as crianças conheçam os smartphones, computadores e televisões desde muito cedo. Essa tecnologia faz parte do cotidiano humano, seja para questões de estudo, trabalho ou de entretenimento, com jogos e brincadeiras que são amados pelo público infantil.

Por mais que esse acesso seja inevitável, os responsáveis devem estar atentos ao tempo de tela das crianças, buscando sempre estabelecer uma rotina saudável de uso. O tempo recomendado varia de acordo com a faixa etária do indivíduo e deve ser controlado para evitar problemas físicos e mentais.

Confira o período que cada idade pode passar em frente às telas e como regular esse tempo:

Tempo de tela para crianças e adolescentes

A Sociedade de Pediatria Brasileira (SBP) preparou um Manual de Orientação sobre Saúde na Era Digital, destacando as hashtags: #MenosTelas e #MaisSaúde. Nesse material, os profissionais apontam os seguintes limites de tempo de tela para as crianças:

menores de 2 anos : evitar a exposição às telas, mesmo que passivamente;

entre 2 e 5 anos: no máximo uma hora por dia, sempre com supervisão de adultos;

entre 6 e 10 anos: no máximo de 1 a 2 horas por dia, sempre com supervisão de responsáveis;

entre 11 e 18 anos: limitar o tempo de telas (o que inclui os videogames) a 2-3 horas/dia, e nunca deixar "virar a noite" jogando.

Além disso, a SBP faz mais algumas recomendações:

Não usar telas durante as refeições;

Desconectar-se no período de 1 a 2 horas antes de dormir;

Não permitir que a criança ou adolescente se isole no quarto para usar a tecnologia, incentivando o uso em locais comuns, como a sala.

Como os pais podem regular esse tempo?

Muitas crianças e adolescentes possuem um grande interesse pelo conteúdo que encontram online. Os pais precisam reconhecer quais são os assuntos que mais atraem os filhos e buscar alternativas relacionadas às temáticas, mas fora das telas.

Para fazer uma boa regulação do tempo de uso, é importante:

dialogar com as crianças e adolescentes;

entender qual conteúdo é acessado online;

propor atividades atrativas longe dos aparelhos;

fazer combinados sobre o uso das telas com antecedência.

Assim, os limites de tempo não serão uma surpresa desagradável para os filhos, que já terão ciência do que é permitido pelos pais.

Por que é importante regular o uso das telas?

É essencial regular não apenas o tempo de uso das telas, mas também a forma como esse manuseio ocorre. Ao seguir as recomendações de médicos e especialistas, as famílias evitam questões, como:

o desenvolvimento de transtornos do sono;

problemas de saúde relacionados à postura;

estresse muscular;

dificuldade de concentração;

depressão;

ansiedade;

problemas de visão e/ou audição;

dependência;

entre outros.

A lista é grande porque, além dos efeitos físicos causados pela posição que o indivíduo fica em frente ao aparelho, as redes sociais podem trazer conteúdos nocivos às crianças, expondo padrões irreais de beleza ou de vida, por exemplo.

Então, é preciso que os responsáveis estejam atentos às páginas seguidas e vídeos assistidos, conferindo se os temas são compatíveis à faixa etária e maturidade do estudante. Em síntese, esse acompanhamento pode proporcionar boas conversas entre as gerações e garantir uma educação que fortaleça a autoestima, o autocontrole e as relações interpessoais, que se encontram longe da internet.