Como lidar com o tédio das crianças nas férias?

As estudantes estão em férias. Ao conversar com a mãe de três crianças, todas cursando o ensino fundamental em diferentes séries, ouvi uma frase bem curiosa. “Não sei se gosto ou não gosto desse período. Filhos em casa dão mais trabalho, mas também dá gosto de ver a alegria deles em não ter compromissos escolares.”

Pois é: no período de férias escolares, a dinâmica familiar muda bastante. Os pais não têm, nesse período, a preocupação com o horário do início das aulas, então relaxam um pouco e deixam os filhos acordados mais tempo à noite; além disso, pela manhã não há aquela correria para que todos estejam prontos no horário de sair. Se a mãe e/ou o pai podem ficar em casa nesse período, a rotina familiar se mostra de acordo com o ritmo do grupo.

Férias é período para novas descobertas; ida a museus, como o Catavento (foto), pode ser uma boa pedida Foto: Werther Santana/Estadão

Você já se deu conta de como o fato de os filhos frequentarem a escola afeta a vida de todos da família? O orçamento é administrado de acordo com os gastos escolares – sejam eles diretos ou indiretos –, o horário do começo ao fim do dia é estipulado pelo horário escolar dos filhos e até mesmo a moradia pode ser escolhida para estar próxima da escola. É bastante interferência! Então, nas férias, a família pode viver um pouco como ela de fato prefere.

Por outro lado, criança em casa o tempo todo dá mais trabalho mesmo. E muitas querem ficar nas telas por muito mais tempo ou se aborrecem e se entediam por não saberem o que fazer. “Mãe, o que eu faço?” é uma pergunta que os filhos fazem muito nesse período e mostra o quanto eles estão crescendo demasiadamente dependentes dos adultos.

Nós nos acostumamos a conduzir tudo na vida deles, não é verdade? Então, nem mesmo escolher a brincadeira que eles querem realizar têm conseguido. Pois, nas férias, eles têm a oportunidade de se aborrecerem até conseguir olhar para dentro de si, descobrir seus interesses e buscar satisfação e alegria ao realizarem algo de que gostam.

Para isso, os pais precisam suportar o tédio deles. Pode ser difícil para os que sofrem ao ver a dor deles quando jogados no vazio. Há pais, que podemos chamar de superprotetores, que não aguentam testemunhar essa experiência.

Mas há dores que são inevitáveis na vida. Como as provocadas pelas frustrações e rejeições, por exemplo. E é na infância que as crianças podem aprender a criar recursos pessoais para não sucumbir quando enfrentam tais situações. As férias podem ser educativas, afinal. Mesmo que isso signifique passar por algum tipo de sofrimento. Aliás, aprender é difícil, não é?