Como os professores podem ajudar na inclusão de alunos com deficiência?

O kit com as peças adaptadas, que recebe o nome de Lego Braille Brick, é distribuído em escolas públicas do Brasil por meio de parcerias que a fundação faz com as secretarias municipais de Educação. O foco é o uso para crianças de 4 a 10 anos. Segundo os dados da própria fundação, 4.924 escolas, de 128 cidades, já receberam o kit. Dados do Censo Escolar apontam que das 1,8 milhões de matrículas feitas pela educação especial em escolas regulares, cerca de 86,8 mil são feitas por estudantes com baixa visão (4,8%) e 7,3 mil são cegas (0,4%).

Formação e escuta

Na faculdade Belas Artes, em São Paulo, todos os professores são obrigados a fazer uma formação de educação inclusiva fornecida pela própria universidade, com duração de dois anos. “O professor precisa saber como lidar com um aluno dentro do espectro autista ou com alguém com hiperatividade”, diz a psicóloga e professora Josiane Tonelotto, superintendente acadêmica da Belas Artes. Essa formação é realizada pelo Serviço de Atendimento Psicopedagógico (SAP), um departamento específico da instituição criado para lidar com a inclusão desse público e para fazer a interface com os professores e a família dos estudantes.

Nas unidades do Senac, instituição educacional que oferece cursos de graduação e técnicos para os que estão no ensino médio, também não faltam recursos materiais e humanos aos professores. “Teve uma atividade feita no curso de massoterapia, que um estudante surdocego precisava entender a anatomia dos músculos do corpo”, lembra a psicóloga Andreza Matsumoto, responsável pelo Programa de Inclusão e Diversidade do Senac.