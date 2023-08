Concurso para professor em São Paulo é realizado neste domingo; veja quando sai gabarito

Estão sendo realizadas neste domingo, 6, as provas objetiva e discursiva do concurso para a contratação de 15 mil professores da rede estadual de ensino de São Paulo. A avaliação, que tem duração de 4 horas, ocorre em dois horários, dependendo da disciplina escolhida. O gabarito oficial será divulgado na próxima terça-feira, 8, a partir das 10 horas, no site da Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista (Vunesp). Na época da divulgação do concurso a divulgação estava prevista para sexta-feira, 10.

No período da manhã, o exame teve início às 8 horas para os candidatos que prestam para as disciplinas de artes, biologia, história, educação física, português, matemática e filosofia.

No período da tarde, o início da prova será às 15 horas para aqueles que escolheram as disciplinas de ciências, física, geografia, inglês, química, sociologia e educação especial, conforme a divulgação.

Cerca de 290 mil candidatos inscritos disputam as 15 mil vagas, distribuídas por todas as regiões do Estado paulista.

O concurso foi dividido em quatro provas: objetiva, discursiva, prática e de títulos, de acordo com o governo estadual. O envio de documentação referente à prova de títulos ocorreu entre 15 de maio e 12 de junho. A entrega da videoaula referente à prova prática, também iniciada em 15 de maio, terminou em 20 de julho.

Remuneração pode chegar a R$ 13 mil

Conforme evolução funcional, os professores podem atingir remuneração de R$ 13 mil. Matemática e língua portuguesa são as disciplinas que têm a maior quantidade de vagas: 4.556 e 4.322, respectivamente.

As vagas estão divididas por 91 diretorias de ensino em todo Estado paulista. De acordo com o governo, é importante que, no ato da inscrição, o candidato indique, por ordem de preferência, sete diretorias de ensino para fins de ingresso.

O último concurso de contratação de professores tinha acontecido em 2014.

Confira aqui mais informações sobre vagas e salários:

Ao todo serão ofertadas 15 mil vagas, que serão divididas da seguinte forma:

10.742 a serem exercidas em Jornada Ampliada de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 40 horas semanais de trabalho. O salário inicial é de R$ 5 mil.

4.258 a serem exercidas em Jornada Completa de Trabalho Docente, caracterizada pela prestação de 25 horas semanais de trabalho. O salário inicial é de R$ 3.125.

Veja o cronograma:

