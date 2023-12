Crise de antissemitismo e acusação de plágio: por que reitora de Harvard é pressionada a renunciar?

Uma audiência no Congresso americano sobre antissemitismo nos câmpus universitários abalou estruturas no sistema de ensino superior dos Estados Unidos. O conselho administrativo de Harvard, uma das mais prestigiadas instituições do mundo, anunciou nesta semana sua decisão de apoiar a reitora depois de ela ter enfrentado pedidos de renúncia de alguns doadores e ex-alunos. A queixa é de que ela não foi suficientemente enérgica ao condenar o antissemitismo no câmpus ao ser questionada pelos legisladores.

A nomeação de Claudine Gay, primeira pessoa negra e a segunda mulher a dirigir Harvard, foi comemorada em julho como um marco. Agora é colocada sob holofotes como resultado da audiência no Congresso em 5 de dezembro. Sua colega da Universidade da Pensilvânia deixou o cargo no sábado passado devido à reação ao seu próprio depoimento na mesma audiência.

A Harvard Corporation, um dos dois conselhos administrativos da universidade, reuniu-se na segunda-feira e anunciou na manhã seguinte que Gay permaneceria em seu cargo. O conselho disse que Gay “é a líder certa para ajudar nossa comunidade a se curar e a lidar com os problemas sociais muito sérios que estamos enfrentando”.

Gay também recebeu apoio e suporte vigorosos de centenas de membros do corpo docente de Harvard - muitos dos quais pediram à escola que não cedesse à pressão externa para remover Gay e que caracterizaram a campanha para removê-la do cargo como um ataque à liberdade de expressão.

Claudine Gay, cuja nomeação como a primeira pessoa negra e a segunda mulher a dirigir Harvard foi comemorada em julho como um marco de quebra de barreiras, foi colocada sob os holofotes como resultado da audiência no Congresso em 5 de dezembro

Veja a seguir o que aconteceu.

Quem é Claudine Gay?

Claudine Gay, de 53 anos, é a 30ª presidente da Universidade de Harvard. Ela assumiu o cargo em julho e foi empossada em setembro.

Gay estudou economia na Universidade de Stanford e obteve seu PhD em governo em Harvard em 1998. Enquanto estava em Harvard, ela recebeu uma distinção pela melhor dissertação em ciência política, de acordo com sua biografia oficial.

Após seus estudos, Gay lecionou em Stanford de 2000 a 2006. Ela entrou para o corpo docente de Harvard em 2006 e lecionou governo e estudos africanos e afro-americanos. Em 2018, foi nomeada Reitora da Família Edgerley da Faculdade de Artes e Ciências de Harvard.

De acordo com a escola, Gay, cujos pais imigraram do Haiti para os Estados Unidos, concentrou sua pesquisa nas relações raciais e tornou-se especialista na convergência de raça e política. Em 2017, ela fundou a Inequality in America Initiative em Harvard, que busca combater a desigualdade social e econômica por meio de pesquisa e defesa.

Que fala dela gerou uma polêmica sobre antissemitismo?

Em 5 de dezembro - apenas alguns meses depois de assumir o cargo de reitora de Harvard - Gay foi convidada a testemunhar em uma audiência no Congresso sobre o antissemitismo no câmpus após o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Desde o ataque e a subsequente repressão de Israel, que resultou na morte de ao menos 18 mil pessoas em Gaza, protestos de ambos os lados tomaram conta dos câmpus universitários, e grupos de vigilância relataram aumento acentuado de incidentes de antissemitismo e islamofobia. Isso levou o governo Joe Biden a ordenar uma investigação das escolas dos Estados Unidos quanto à resposta a esses tipos de incidentes.

A audiência no Congresso, convocada pelo Comitê de Educação e Força de Trabalho da Câmara, liderado pelos republicanos, foi intitulada “Responsabilizando os líderes dos câmpus e enfrentando o antissemitismo”. A presidente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), Sally Kornbluth, e a presidente da Universidade da Pensilvânia, Liz Magill, testemunharam com Gay - e, após a audiência, as três foram pressionadas a renunciar.

A presidente do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Sally Kornbluth, e a presidente da Universidade da Pensilvânia, Liz Magill (à dir.), testemunharam com Gay - e, após a audiência, as três foram pressionadas a renunciar.

O comitê executivo do conselho administrativo do MIT expressou seu apoio a Kornbluth em meio a pedidos para que ela renunciasse. Mas Magill já se demitiu: Na sexta-feira, Scott L. Bok, presidente do conselho de curadores da Penn, disse em nota à comunidade do câmpus que Magill “deu um passo em falso muito infeliz” e que “ficou claro que sua posição não era mais sustentável”.

Durante a audiência, Gay foi questionada pelos legisladores sobre a política de Harvard para lidar com o antissemitismo e como a universidade equilibra isso com seu compromisso com a liberdade de expressão.

Ela argumentou que Harvard respeita o direito à “liberdade de expressão, até mesmo de opiniões que consideramos questionáveis, ultrajantes e ofensivas”, e disse que somente “quando essa expressão se torna uma conduta” é que ela viola as regras da escola. “Não hesitamos em tomar medidas” quando “nossas políticas sobre bullying, assédio, intimidação e ameaças” são violadas, disse ela.

Em conversa que circulou amplamente nas mídias sociais, a deputada Elise Stefanik (R-N.Y.) perguntou: “Em Harvard, pedir o genocídio de judeus viola as regras de bullying e assédio de Harvard, sim ou não?”

“Pode ser, dependendo do contexto”, respondeu Gay.

Aaron Terr, diretor de defesa pública da Foundation for Individual Rights and Expression, disse anteriormente ao jornal The Washington Post que Gay e os outros reitores estavam certos quanto ao fato de que o discurso - mesmo o que apela para a violência - é protegido em sua maior parte pela Primeira Emenda da Constituição americana. Embora haja exceções a essas proteções, “grande parte do discurso que vemos no câmpus agora não se enquadraria nessas exceções e deveria ser protegido”, disse Terr.

Entretanto, alguns críticos consideraram as respostas dos reitores excessivamente cautelosas em relação às proteções à liberdade de expressão, em detrimento da sensação de segurança dos estudantes judeus.

Vários ex-alunos de Harvard de alto nível, inclusive o bilionário Bill Ackman, gerente de fundos de hedge, pediram a renúncia de Gay. E mais de 70 membros do Congresso assinaram carta pedindo às diretorias de Harvard, Penn e MIT que destituíssem os presidentes.

O que Gay disse desde a audiência sobre antissemitismo?

Em entrevista ao Harvard Crimson na quinta-feira, Gay pediu desculpas. “Quando as palavras amplificam a angústia e a dor, não sei como é possível sentir algo além de arrependimento”, afirmou ela à publicação liderada por estudantes. Ela disse que, embora Harvard tenha o compromisso de proteger a liberdade de expressão, a escola responsabilizaria “aqueles que ameaçam nossos alunos judeus”.

Em seus comentários ao comitê da Câmara em 5 de dezembro, antes da parte de perguntas, Gay disse que “procurou confrontar o ódio e, ao mesmo tempo, preservar a liberdade de expressão”, mas reconheceu que “nem sempre acertou”.

Ela disse que a preservação do direito à liberdade de expressão era crucial para a missão de Harvard de educar e argumentou que “o antissemitismo é um sintoma de ignorância, e a cura para a ignorância é o conhecimento”.

A Harvard Corporation, um dos dois conselhos administrativos da universidade, reuniu-se na segunda-feira e anunciou na manhã seguinte que Gay permaneceria em seu cargo.

Desde a audiência, centenas de membros do corpo docente de Harvard apoiaram a reitora em cartas abertas e pediram que a escola a apoiasse em meio ao que descreveram como tentativa imprópria de agentes externos de influenciar as ações da escola.

A declaração da Harvard Corporation na terça-feira observou que “muitas pessoas sofreram danos e dor tremendos por causa do brutal ataque terrorista do Hamas, e a declaração inicial da universidade deveria ter sido uma condenação imediata, direta e inequívoca. Os apelos ao genocídio são desprezíveis e contrários aos valores humanos fundamentais”.

No entanto, o documento observou que “a presidente Gay pediu desculpas pela forma como lidou com seu testemunho no Congresso e se comprometeu a redobrar a luta da Universidade contra o antissemitismo”, e disse que Gay tinha o apoio da Corporação, acrescentando: “Em Harvard, defendemos o discurso aberto e a liberdade acadêmica”.

Adequação em artigos e acusações de plágio

Na terça-feira, a Harvard Corp, órgão dirigente da universidade, anunciou que Gay manteria seu cargo, apesar do tumulto causado por suas declarações sobre o antissemitismo no campus em uma audiência no Congresso. Mas a corporação também revelou que havia realizado uma revisão de seu trabalho publicado depois de receber acusações em outubro sobre três de seus artigos.

A Harvard Corp. disse que, embora a revisão tenha constatado que ela não havia violado os padrões da universidade para “má conduta de pesquisa”, ela descobriu “algumas instâncias de citação inadequada”. Gay solicitaria “quatro correções em dois artigos para inserir citações e aspas que foram omitidas nas publicações originais”, disse o comunicado.

As acusações foram amplamente divulgadas pela primeira vez no domingo, em um boletim informativo do ativista educacional conservador Christopher Rufo. Na segunda-feira, o The Washington Free Beacon, um meio de comunicação conservador, publicou sua própria investigação, identificando o que, segundo ele, eram problemas com quatro artigos publicados entre 1993 e 2017. O artigo dizia que os artigos haviam parafraseado ou citado quase 20 autores sem a devida atribuição.

As acusações foram amplamente divulgadas pela primeira vez no domingo, em um boletim informativo do ativista educacional conservador Christopher Rufo

Na noite de terça-feira, havia uma preocupação crescente com o trabalho de Gay e as ações de Harvard, depois que o The New York Post informou que havia abordado Harvard em outubro sobre acusações semelhantes.

De acordo com o Post, o jornal entrou em contato com Harvard em 24 de outubro, solicitando comentários sobre o que, segundo o jornal, eram mais de duas dúzias de passagens em que as palavras de Gay pareciam ser paralelas a palavras, frases ou sentenças em trabalhos publicados por outros acadêmicos.

Gay defendeu com veemência seu trabalho. “Mantenho a integridade do meu aprendizado”, disse ela em um comunicado na segunda-feira. “Durante toda a minha carreira, trabalhei para garantir que meu aprendizado seguisse os mais altos padrões acadêmicos.”

A declaração da Harvard Corp. sobre Gay não usa a palavra “plágio”. Mas alguns membros do corpo docente de Harvard se disseram incomodados com os trechos destacados na cobertura jornalística, afirmando que os alunos que cometeram infrações semelhantes foram frequentemente punidos, às vezes com severidade.

“É preocupante ver que os padrões que aplicamos aos alunos de graduação parecem ser diferentes dos padrões que aplicamos ao corpo docente”, disse Theda Skocpol, professora de governo.

Um guia de Harvard para estudantes define “plágio” de forma ampla. “Quando você não cita suas fontes, ou quando as cita de forma inadequada, você está plagiando, o que é levado extremamente a sério em Harvard”, diz o guia. “O plágio é definido como o ato de enviar, intencionalmente ou não, um trabalho que foi escrito por outra pessoa.”

Mas nem todos os casos de plágio em potencial são iguais, principalmente quando não refletem nenhuma intenção de enganar, disseram alguns acadêmicos.

A dissertação de 1997 de Gay, segundo o The Free Beacon, “pegou emprestado” dois parágrafos de um artigo de conferência de 1996 de Bradley Palmquist, que na época era professor de ciências políticas em Harvard, e Stephen Voss, cientista político da Universidade de Kentucky que participou do programa de doutorado de Gay em Harvard.

Em uma entrevista, Voss chamou o uso de seu trabalho por Gay, que envolveu a alteração de apenas algumas palavras, de “tecnicamente plágio”. Mas disse que o considerava “bastante benigno”, principalmente porque os parágrafos em questão envolviam uma descrição técnica.

“Se um aluno me entregasse um trabalho que fizesse o que ela fez, eu o devolveria”, disse ele. /THE WASHINGTON POST, COM THE NEW YORK TIMES

