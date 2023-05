Curso Estadão de Jornalismo: confira a lista com os focas da 33ª turma

A turma do 33º Curso Estadão de Jornalismo já está formada. A próxima edição do programa de treinamento começa em 22 de maio e contará com 31 participantes, oriundos de 11 Estados, além do Distrito Federal. O curso para jovens jornalistas é realizado em parceria com a Universidade de Navarra e tem patrocínio do Mercado Livre.

A nova turma de Focas terá cinco semanas de aulas e atividades online, seguidas de dois meses nas redações do Grupo Estado, em São Paulo. Nesse período, vão desenvolver dois projetos de conteúdo multiplataforma e participar de palestras especiais e entrevistas coletivas. Também terão a oportunidade de conhecer o trabalho desenvolvido pelas diferentes áreas do Grupo Estado, passando pelo Estadão, pela Agência Estado/Broadcast e a Rádio Eldorado, por exemplo.





Conheça nossos novos focas:

Adele Robichez

Alexandre Luiz Meiken Monteiro

Amanda Araujo Botelho

Ana Carolina Valentim Montoro

Anna Kamylla França Martins

Camila Fontes Pessôa

Catarina Carvalho Ramos Navarro Motta

Daniel Brito da Silva

Ester do Nascimento Caetano

Ethieny Karen Pereira Ferreira

Gabriel Amorim de Mattos Souza

Gabriel Batistella Chames

Gabriela de Souza Pereira

Gabriella Andressa da Silva Rodrigues Reis

Geovana Carneiro de Melo

Iasmin Pereira Monteiro

João Pedro Teixeira Coelho

João Vitor Castro Soares

Júlia Pereira Vasconcellos

Karina dos Santos Ferreira

Katarina Gonzaga de Moraes

Laura Ferreira de Abreu

Luísa da Silva Carvalho

Luiza Nobre de Menezes Melo

Marco Antônio Dias Barbosa

Mirella Tavares Joels

Rafaela Ferreira Rocha

Rariane Santos Costa

Róbson Martins Peixoto

Tamara Nassif

Victoria Lacerda Rocha

