Custo restringe oferta da educação a distância a certas áreas

Por que Negócios, Direito e Educação dominam a pós-graduação a distância?

Nem sempre na formação dos professores há uma discussão sobre o uso de tecnologias educacionais de forma intensa. E hoje vivemos um avanço, com alunos da educação básica como nativos digitais, o que motiva educadores a entender melhor esse processo. Também há uma grande necessidade de atualização dos professores, que nem sempre estão nos grandes centros. No Direito, os processos são, na sua maioria, mediados por tecnologia. Os próprios profissionais buscam familiaridade com isso. E os negócios estão em alta, o que resulta em um número grande de profissionais interessados.

Mesmo com grande demanda de mercado, por que há poucas pós online de Saúde e de Engenharia?

Primeiramente, por uma cultura específica de profissionais, que declaram certa preocupação sobre a educação a distância. Isso ocorre, muitas vezes, por desconhecimento de como funciona. Em alguns casos, temos cursos que lidam com habilidades, como as psicomotoras. Para atingir isso com o ensino a distância, seriam necessários recursos tecnológicos mais sofisticados, como simuladores. Isso restringe a oferta de cursos porque os custos ficam elevados.