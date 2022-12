Educar não é focar

A tão maltratada educação brasileira não merecia importar o que há de mais triste e cruel das escolas americanas. Já se luta tanto aqui contra a dificuldade para ensinar e para aprender, à mercê de um Ministério da Educação (MEC) inexistente. Agora, adiciona-se o assombroso temor de ataques de alunos que correm armados por corredores nas escolas.

Só este ano foram três crimes, o mais recente em um colégio de Aracruz, no Espírito Santo. E ainda Sobral, no Ceará, Barreiras, na Bahia, onde a escola é a chamada cívico militar, deixando claro que educação rígida, baseada em punição e autoridade, passa longe de ser a solução. Também não há dúvidas de que o aumento no número de casos é reflexo da facilitação na compra de armas do governo de Jair Bolsonaro (PL), que precisa ser descontinuada. Mas não é só um problema de segurança.

A escola brasileira não pode ser aquela tia que evita falar de assuntos difíceis porque dá briga. Educadores agem assim por falta de preparo, mas também porque, muitas vezes, é o que as famílias esperam deles. Os pais, até alguns que se dizem progressistas, ainda preferem a escola com “conteúdo forte” em vez da formação humana plena.

Passar no vestibular aos 17 anos nunca foi garantia de educação de qualidade, ainda mais na sociedade contemporânea. Como o tempo é finito, os currículos precisam, sim, tirar espaço de conteúdos e incluir discussões. É preciso falar da ruptura da sociedade, dominada por uma cultura da violência, da intolerância. Isso significa parar a aula de Química para ouvir todos os lados de uma briga que surgiu no fundo da sala.

Professores têm que ser incansáveis na luta contra a ideia maluca que agora predomina: de que conflitos devem ser resolvidos com agressões e não com diálogo. É na escola que a criança aprende a viver em sociedade, por isso é nela que as coisas precisam mudar. Só expulsar alunos quando há um caso de racismo não resolve nada.

O Brasil precisa de políticas públicas, como há em outros países, para formar professores para o fortalecimento de valores democráticos e convivência ética. Para ouvir adolescentes, seus medos, sua raiva, seus preconceitos e, com sabedoria, ajudá-los. Caso contrário, eles encontrarão acolhimento apenas nas redes, prontas para a manipulação. Assembleias, mediação, colegas que ajudam colegas, debates sobre política, gênero, ódio, precisam ser parte da escola rotineiramente.

Sala de aula de escola de São Paulo Foto: Werther Santana/Estadão

É muito para um sistema de ensino que sofre com histórico de abandono? Sim. Mas educar não é focar. É formar um ser humano completo, capaz de transformar a sociedade em que vive.

*É REPÓRTER ESPECIAL DO ' ESTADÃO’ E FUNDADORA DA ASSOCIAÇÃO DE JORNALISTAS DE EDUCAÇÃO (JEDUCA)