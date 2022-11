Enem 2022: confira o gabarito extraoficial do segundo dia de prova

Publicidade

O cursinho pré-vestibular Bernoulli divulgou na noite deste domingo, 20, o gabarito das provas do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 22. Os candidatos que fizeram o exame tiveram que responder 90 questões de Matemática e Ciências da Natureza, duas delas sobre a pandemia de covid-19. As questões foram respondidas pela equipe de professores do cursinho e não são as repostas oficiais do Inep.

Caderno amarelo

Caderno azul

Caderno rosa

Caderno cinza

O gabarito oficial será disponibilizado online pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (Inep) em até três dias úteis após a aplicação dasprovas. O Inep ainda vai divulgar quando as notas serão publicadas em seu site, por meio de acesso individual do participante com login, no endereço enem.inep.gov.br/participante