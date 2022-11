Enem: prazo para pedir reaplicação acaba nesta sexta; veja quem pode solicitar e como fazer

Publicidade

Termina nesta sexta-feira, 25, o prazo para os candidatos solicitarem a reaplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), em casos de doenças infectocontagiosas, como a covid-19, os pedidos devem ser acompanhados por documentos comprobatórios, que serão analisados pelo Inep individualmente. Já no que se refere a problemas logísticos, o instituto avaliará as solicitações, de acordo com as possíveis intercorrências registradas. A solicitação pode ser feita pela Página do Participante.

A reaplicação da prova será realizada nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. Nas mesmas datas, o exame será aplicado às pessoas privadas de liberdade (Enem PPL).

É permitido fazer a solicitação somente para uma data do Enem, caso o participante tenha comparecido ao outro dia. A aprovação do pedido também estará disponível na Página do Participante.

Neste ano, ao menos 3,4 milhões de pessoas se inscreveram para a versão impressa da avaliação que dá acesso a instituições de ensino superior e políticas públicas como o Programa Universidade Para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

Ainda de acordo com os dados preliminares, ao menos 2,4 milhões estiveram presentes no primeiro dia da prova, realizada em 13 de novembro, o que representa 72,1%. O primeiro dia teve 27,9% de abstenção.

Prazo para a reaplicação do Enem vai até esta sexta-feira. Foto: Taba Benedicto/Estadão

No segundo dia, em 20 de novembro, compareceram pouco mais de 2,3 milhões, somando 68,1% de participantes presentes. Ou seja, 31,9% dos candidatos não foram realizar o exame.

No digital, 66,5 mil se inscreveram. Do total, 32,3 mil participaram do primeiro dia, atingindo 48,7% de presentes. No segundo dia, o número foi menor, ficando em 29,8 mil, representando 44,9%. Em ambas as datas, a abstenção ficou acima de 50%.

Veja quem pode solicitar a reaplicação do Enem 2022:

- Se a pessoa foi afetada por desastres naturais, por comprometimento da infraestrutura do local ou falta de energia elétrica, pode entrar com o pedido.

- Isso vale, ainda, para casos nos quais ocorreram erros de execução em procedimento de aplicação.

- Quem faltou por sintomas de alguma das doenças infectocontagiosas listadas no edital. São elas: covid-19, tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenza, doença meningocócica e outras meningites, varíola, Influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola e varicela.

Não tem direito de pedir a reaplicação do Enem 2022:

- Participante que chegou atrasado nos dias do exame.

- Ausência, exceto nos casos de doenças que estão especificados no edital.

- Quem perdeu a prova por não apresentar documento de identificação no dia.

Outros motivos

Quem faltou a qualquer um dos dias do Enem por motivos que não se enquadram no edital não tem direito à reaplicação, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

“Caso o participante tenha comparecido a apenas um dia, será considerado ausente no outro e terá as notas divulgadas no boletim de desempenho individual. No entanto, as pontuações servirão apenas para auto avaliação de conhecimento”, acrescenta a pasta.

Gabarito oficial

Na quarta-feira, 23, o Inep divulgou o gabarito oficial do Enem. Uma questão da prova de Matemática foi anulada. Cursinhos já tinham alertado para a falta de resposta correta após a aplicação do segundo dia do exame. A hipótese dos especialistas é que houve um erro de digitação no item, que se utiliza de uma expressão algébrica para falar sobre salário. A questão é a 175 na prova amarela, 141 na rosa e 157 nos exames cinza, azul, laranja e verde.

A partir do dia de divulgação dos resultados, o MEC tem o prazo de 60 dias para permitir o acesso do participante ao espelho da redação. Ele estará disponível em abril do ano que vem. O documento vai ficar disponível também na Página do Participante.

Os resultados com as notas individuais estarão disponíveis em 13 de fevereiro de 2023.

Cronograma

Solicitação de reaplicação

Até 25 de novembro de 2023

Reaplicação/Enem PPL (mesma data para Privados de Liberdade)

10 e 11 de janeiro de 2023

Resultados - notas individuais

13 de fevereiro de 2023

Resultados dos treineiros e vista pedagógica da redação

Abril de 2023









