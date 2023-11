Enem 2023: confira gabarito extraoficial do primeiro dia de provas

O cursinho pré-vestibular Bernoulli divulgou na noite deste domingo, 5, o gabarito extraoficial das provas do primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023. Os candidatos que fizeram a prova tiveram de responder 90 questões de Linguagens e Ciências Humanas. Os itens abordaram temas que foram de racismo a desmatamento na Amazônia.

As questões foram solucionadas pela equipe de professores do Bernoulli e não são as repostas oficiais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pelo exame. Neste ano, os gabaritos oficiais devem ser divulgados apenas no dia 24 deste mês. Confira abaixo as repostas extraoficiais:

Caderno amarelo

Caderno amarelo Foto: Reprodução/Bernoulli

Caderno azul

Caderno azul Foto: Reprodução/Bernoulli

Caderno rosa

Caderno rosa Foto: Reprodução/Bernoulli

Caderno branco

Caderno branco Foto: Reprodução/Bernoulli

Caso haja dificuldade de visualização, as respostas também estão disponíveis no site do cursinho pré-vestibular Bernoulli.