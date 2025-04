Enem 2025: prazo para pedir isenção da inscrição começa nesta segunda; veja como fazer

A partir desta segunda-feira, 14, começa o prazo para pedir a isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025. Os interessados têm até o dia 25 de abril para fazer a solicitação.

Quem teve isenção da taxa em 2024, não realizou o exame e deseja participar este ano novamente de forma gratuita, deve justificar a ausência às provas do ano passado. As solicitações devem ser feitas na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pelo certame.

Enem é o maior vestibular do País. Estudantes de baixa renda e inscritos no programa Pé-de-meia têm direito a gratuidade. Foto: Hélvio Romero/Estadão





Quem pode pedir a isenção?

Matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública (em 2025), em qualquer modalidade de ensino (regular ou educação de jovens e adultos - EJA);

Estudantes que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsista integral em escola privada;

Estudantes com renda mensal igual ou inferior a um salário mínimo e meio (R$ 2.277, em 2025);

Pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica com registro ativo no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) do governo federal;

Participantes do programa Pé-de-Meia, do Ministério da Educação (MEC).

Confira as datas

PUBLICIDADE O resultado preliminar dos pedidos será divulgado em 12 de maio. Quem quiser entrar com recurso poderá pedir entre 12 e 16 de maio. O resultado final sairá no dia 22 do mesmo mês. Somente após este cronograma, o MEC abrirá o período oficial de inscrições na edição deste ano do Enem.

Mais informações podem ser consultadas no edital publicado no Diário Oficial da União pelo Ministério da Educação/COM AGÊNCIA BRASIL.