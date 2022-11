Enem: Candidato infectado pela covid-19 pode fazer a prova em outra data?

Publicidade

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 começa neste domingo, 13, com as provas de Linguagens e Ciências Humanas, além da Redação. Com o recente aumento de casos da covid-19 no Brasil, é possível fazer a prova em outra data caso o candidato esteja infectado neste fim de semana? A resposta é sim.

Em caso de sintomas na semana anterior ou na véspera de aplicação, a orientação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação responsável pela prova, é para que o candidato não compareça ao local de provas e solicite reaplicação na Página do Participante, em até cinco dias úteis após o dia de provas.

Uso de máscara será obrigatório em localidades onde o equipamento ainda é requerido em lugares fechados. Foto: Werther Santana/Estadão

O pedido, que será analisado pelo instituto, deverá conter anexado um documento comprobatório da condição, como atestados médicos.

Além da covid-19, outras doenças estão inclusas na lista de prevenção, como difteria, doença invasiva por Haemophilus Influenzae, doença meningocócica e outras meningites, influenza humana A e B, rubéola, sarampo, tuberculose, varicela ou varíola. Cada caso será julgado individualmente pelo Inep.

O uso de máscara é exigido somente nos estabelecimentos ou cidades em que a proteção é obrigatória. Participantes com transtorno do espectro autista, deficiência intelectual ou sensorial, no entanto, não precisam seguir essa regra, conforme o Inep.