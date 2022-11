Enem: Como lidar com a ansiedade e o que fazer no dia da prova

Publicidade

Cerca de 3,4 milhões de candidatos fazem a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo, com as provas de Redação, Linguagens e Ciências Humanas. Faltando pouco para a prova, especialistas dizem que não é hora de se jogar nos livros para tentar recuperar o tempo perdido ou se entregar ao nervosismo.

Para o dia do exame – usado como vestibular para grande parte das universidades públicas e particulares do País –, a dica é buscar manter a calma e a concentração.

“O aluno deve valorizar o seu crescimento e a sua trajetória. Não se comparar e não duvidar do próprio processo”, destaca Priscila Fidelis, psicóloga do Colégio Bernoulli, de Belo Horizonte.

Ela reforça ainda que não tem fórmula mágica para o dia de prova, embora seja importante tomar alguns cuidados. Veja algumas dicas da psicóloga para os candidatos: