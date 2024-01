Enem: estudantes relatam dificuldade para acessar os resultados individuais do exame

Os resultados individuais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023 foram divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. No entanto, os candidatos que estão acessando suas notas, por meio da Página do Participante, estão relatando dificuldade para acessar os dados, em razão de instabilidade no sistema.

Nas redes sociais, há queixas de candidatos que não estão conseguindo verificar seus resultados, assim como de estudantes sugerindo ao Inep que as notas deveriam ser enviadas por email para cada um. Por volta das 14 horas, a reportagem também tentou acessar o site, mas não teve sucesso.

Candidatos relatam dificuldade para acessar resultados individuais do Enem por meio da Página do Participante. Foto: Reprodução/X (antigo Twitter)/@GuessWho_Marcos

Procurado, o Inep ainda não se manifestou. O espaço permance aberto para esclarecimento. Nesta terça-feira, ao liberar o acesso para o candidato conferir seus resultados individuais na Pagina do Participante, o órgão, junto com o Ministério da Educação, divulgou um balanço geral do Enem realizado em 2023.

Enem 2023 teve 60 redações nota mil; somente quatro são de alunos da rede pública

De acordo com o instituto, 60 candidatos alcançaram nota máxima na redação, sendo quatro alunos de escolas públicas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. Em 2022, foram 18 redações com notas máximas, ao todo.

O Inep também divulgou que a pontuação média dos candidatos foi:

516 pontos em linguagens;

522 em ciências humanas;

497 em ciências da natureza;

534 em matemática;

e 641 na redação.

Os testes foram aplicados em 5 e 12 de novembro de 2023 na versão regular. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação do exame para quem perder o exame por motivos justificáveis.

Com o resultado do exame, os participantes podem entrar na faculdade por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), que funcionará entre os dias 22 e 25 de janeiro, no site destinado ao programa. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem e também oferece algumas vagas internacionais.

O Programa Universidade para Todos (ProUni), que utiliza a nota do Enem para distribuir bolsas de estudo em instituições particulares, aceitará inscrições de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, também pelo site oficial. Será realizada uma nova etapa de inscrições no segundo semestre, mas a data ainda não foi divulgada.

Ao todo, foram mais de 3,9 milhões de inscrições no exame, que funciona como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, além de mais de 50 universidades em Portugal e outros países. No entanto, do total de inscritos, 1,2 milhão não realizaram as provas.