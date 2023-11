Enem: segundo dia de provas ocorre neste domingo com Matemática e Ciências da Natureza

O segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontece neste domingo, 12, em todo o País. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas de Ciências da Natureza (45 questões) e Matemática (45 questões). Os portões foram abertos ao meio-dia e fechados às 13h (horário de Brasília). A prova começou às 13h30 e vai até às 18h30.

Mais de 3,9 milhões de candidatos estão inscritos no Enem deste ano; cerca de 2,8 milhões compareceram à prova no último domingo, que cobrou conhecimentos de linguagens, ciências humanas e a redação.

Estudantes chegam para o segundo dia de provas do Enem na Unidade da Unip da Rua Apeninos. Os participantes terão cinco horas para fazer as provas de Ciências da Natureza e Matemática. Foto: Tiago Queiroz

Os candidatos vão precisar segurar a ansiedade pelos resultados oficiais. De acordo com o cronograma do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), o gabarito oficial vai ser divulgado em 24 de novembro.

Na prática, o Enem se tornou o principal caminho para o ensino superior no Brasil. As notas das provas podem ser usadas para concorrer às vagas em universidades públicas pelo Sistema Seleção Unificada (Sisu), às bolsas de estudo em instituições privadas pelo Programa Universidade para Todos (ProUni) e para obter financiamento estudantil pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Se o candidato faltou ao primeiro dia do Enem, ainda é possível fazer as provas de hoje. Mas essa nota servirá apenas como autoavaliação e não poderá ser usada em processos seletivos para ingresso no ensino superior. Se a falta ocorrer no segundo dia, o candidato poderá se inscrever no Sisu, ProUni e Fies, mas terá uma nota mais baixa devido à realização de apenas um dia de prova.

Em relação à distância do local de prova, o candidato poderá solicitar a nova aplicação nos dias 12 e 13 de dezembro se foi alocado a mais de 30 quilômetros de sua residência. Para isso, ele deve preencher um formulário específico na Página do Participante entre 13 e 17 de novembro. O Inep analisará cada pedido individualmente para avaliar a reaplicação.

É preciso cuidado com as regras, em especial o uso do celular

Os candidatos devem ficar atentos às regras apresentadas pelos fiscais, como retirar previamente da bolsa ou mochila os materiais essenciais para a realização da prova, como caneta, documento de identificação e o cartão de inscrição.

O celular merece atenção especial. Aparelhos de algumas marcas conseguem acionar o alarme mesmo com o aparelho desligado. Se o celular emitir qualquer sinal, o candidato é desclassificado. No domingo passado, vários candidatos relataram a desclassificação por esse motivo. Para não correr riscos, os candidatos devem desativar alarmes antes de desligar os celulares.

Fique atento aos horários:

Abertura dos portões - 12 horas

Fechamento dos portões - 13 horas

Início das provas - 13h30

Término das provas - 18h30

O que acontece se eu faltar no segundo dia?

O Enem permite a justificativa da falta em algumas situações:

Assalto ou furto: o candidato precisa apresentar um boletim de ocorrência policial.

Acidente de trânsito: deve ser acompanhado de boletim de ocorrência policial.

Casamento: é necessário apresentar a certidão de casamento.

Morte na família: o candidato precisa fornecer a certidão de óbito do cônjuge ou familiar próximo.

Maternidade ou paternidade: é necessário apresentar a certidão de nascimento ou de adoção legível.

Privação de liberdade: deve ser acompanhado de um mandado de prisão ou documento que comprove a privação de liberdade nos dias da prova.

Emergência médica: o candidato precisa fornecer um atestado médico ou odontológico legível.

Trabalho e deslocamento a trabalho: deve ser acompanhado de uma declaração de atividade profissional.

Intercâmbio acadêmico: é preciso apresentar o documento oficial da instituição de ensino.