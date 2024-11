Enem-USP 2025: Fuvest publica edital para o processo seletivo; veja como participar

Começou nesta quarta-feira, 27, as inscrições para estudantes entrarem na Universidade de São Paulo (USP) com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), responsável pelo vestibular da universidade, divulgou na terça-feira, 26, o edital. Clique aqui para conferir.

Ao todo, são 1.500 vagas nos cursos de graduação da USP, com base nos resultados obtidos no exame nacional realizado em 2024.

“Do total de vagas, 684 vagas serão reservadas para candidatos na modalidade de Ampla Concorrência, 512 para estudantes EP e 304 para estudantes PPI”, segundo a fundação.

A segunda prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi aplicada em 10 de novembro em todo o Brasil. Foto: Felipe Rau/Estadão

Quem pode participar?

Podem concorrer às vagas os alunos que já concluíram ou que venham a concluir neste ano o ensino médio ou equivalente, bem como os portadores de diploma de curso superior oficial e reconhecido, devidamente registrado, que tenham se submetido às provas do Enem referente ao ano de 2024.

Até quando vão as inscrições?

PUBLICIDADE A taxa de inscrição é de R$ 11,00 devendo ser paga até 20 de dezembro de 2024. As inscrições se encerram ao meio-dia de 20 de dezembro.

De acordo com as normas do edital, ficam isentos os candidatos que obtiveram isenção da inscrição no Concurso Vestibular Fuvest 2025. Também aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica e inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

A Fuvest lembra que divulgará em seu site todas as informações relacionadas ao processo seletivo, como datas e meios para a inscrição, chamadas para matrícula e lista de espera.

Como fazer a inscrição?

A inscrição é feita pela internet. Clique aqui. Para se registrar, o candidato deve informar: