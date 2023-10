Estadão promove debate sobre alfabetização; veja como acompanhar

O Estadão realiza nesta quarta-feira, 18, às 17h45 uma edição do Meet Point com o tema “Desafios da Alfabetização”. A proposta do evento online, que terá transmissão ao vivo pelas redes sociais e canal do jornal no YouTube, é debater por que o Brasil ainda não consegue ensinar suas crianças a ler e escrever na idade certa – e como mudar esse cenário?

Na última semana, o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) divulgou o levantamento “Pobreza Multidimensional na Infância e Adolescência no Brasil”, segundo o qual o analfabetismo infantil dobrou no Brasil entre os anos de 2019 e 2022. O relatório avaliou especificamente como a pobreza atinge de forma multidimensional as crianças e adolescentes brasileiros, considerando índices como acesso a saneamento básico, moradia e água.

Especialistas debatem a alfabetização nesta quarta-feira. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Participam do debate Ernesto Faria, diretor-fundador do Interdisciplinaridade e Evidências no Debate Educacional (Iede); Lilian Engracia, supervisora de currículo, inovação e recursos didáticos da Gerência de Educação do Sesi-SP; e Patrícia Botelho, pós-doutoranda em Ciências do Desenvolvimento Humano e professora universitária.

O evento é uma parceria com o Sesi e vai contar com a mediação da jornalista Renata Cafardo, repórter especial e colunista do Estadão.