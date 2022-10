Estudantes realizam protestos em cidades brasileiras contra cortes na área da educação

Diferentes cidades do País registraram nesta terça-feira, 18, protestos estudantis contra os cortes orçamentários na educação promovidos pelo governo federal. Os cortes foram anunciados neste mês e parte deles já foi revertido após a repercussão e a reação das instituições de ensino. Nesta terça, os alunos foram às ruas com críticas à gestão do presidente Jair Bolsonaro.

Em São Paulo (SP), alunos se reuniram pela manhã em frente ao portão 1 da USP, localizado no Butantã, na zona oeste da capital paulista, o que provocou bloqueios de vias nas proximidades. O ato, organizado pela União Nacional do Estudantes (UNE), fechou a Avenida Alvarenga na altura da Avenida Afrânio Peixoto, de acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), terminando por volta das 9h30.

Manifestação em frente à USP registrada nesta terça-feira (Reprodução/TV Globo)

Universidades públicas, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) também tiveram protestos em seus arredores, que se estenderam a outros centros, como o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), unidade Votuporanga.

Os estudantes da UFRGS estão em prontidão ara barrar qualquer projeto que não priorize a educação pública!#SomosPelaEducação pic.twitter.com/8iaaGGHJen — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) October 18, 2022

Na Universidade federal do Maranhão os estudantes estão na luta em defesa da educação!#SomosPelaEducação pic.twitter.com/LA55dS1v8g — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) October 18, 2022

As passeatas não ficaram restritas aos câmpus: em Brasília (DF), manifestantes se reuniram em frente ao MEC, onde parte dos presentes levou faixas de apoio ao candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa o segundo turno das eleições contra o atual chefe do Executivo.

Na capital do Brasil - DF, estudantes mandam o recado!

É fora BOLSONARO pela vida do povo e pela defesa da democracia.#somospelaeducacao #18Opeleducacao pic.twitter.com/3rM4VoCzpL — UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES 🎓✊🏿 (@uneoficial) October 18, 2022

O MEC foi um dos mais afetados pelos cortes orçamentários. De acordo com o Ministério da Economia, cerca de R$ 1,3 bilhões seriam bloqueados. No entanto, no começo de outubro, o governo voltou atrás. De acordo com o ministro da Educação, Victor Godoy, através do Twitter, não houve cortes efetivos, e sim um controle temporários de gastos públicos. No dia 7, o ministro anunciou a flexibilização desse teto para universidades e institutos federais.