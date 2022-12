Excelência e praticidade

Um bom curso de MBA é essencial para profissionais que já estão em cargos de gestão e almejam voos mais altos. Além de proporcionar um aprendizado profundo e atualizado, contemplando as mais recentes transformações do mercado e preparando-os para um contexto global, é também um excelente caminho para renovar e ampliar a rede de contatos.

Reconhecidos pela excelência, os MBAs do Insper, Executivo e Finanças, têm uma grande novidade: versões online, que facilitam a vida de quem não mora em São Paulo ou viaja com frequência. “O período de pandemia impulsionou as possibilidades do estudo remoto, que se tornou a melhor alternativa para muitos alunos, enquanto outros preferem e têm condições de fazer o curso presencialmente”, descreve o professor David Kallás, coordenador dos programas de pós-graduação do Insper. O conteúdo, os professores, a carga horária e o valor do curso online são os mesmos da versão presencial, com as aulas ocorrendo sempre ao vivo – a única diferença é que as pessoas não estão fisicamente na mesma sala.

Em formato presencial, há três tipos de MBA: Executivo, Finanças e Internacional. Para que os alunos possam encontrar o formato que melhor se adapta às suas necessidades, a instituição oferece a possibilidade de fazer as aulas ao longo da semana ou concentrá-las nos fins de semana. Todos os cursos têm duração de dois anos, com ingressos de novas turmas a cada trimestre ou semestre, dependendo do perfil do curso.

O programa do MBA Internacional inclui quatro viagens de imersão para Ásia, Europa, Israel e Vale do Silício, nos Estados Unidos. Outra iniciativa que coloca os alunos em contato com o mercado global são as Case Competitions, que levam o grupo vencedor no Insper para a final global. Há também várias outras oportunidades de experiências no exterior, por conta de parcerias com mais de 100 escolas – uma das mais tradicionais é com The Lisbon MBA.

O Insper está no seleto grupo de escolas de negócios do mundo – apenas 1% delas – que detêm a chamada “Tríplice Coroa”. Trata-se da obtenção simultânea de acreditações em três instituições de referência do mercado global: Associação para Escolas de Negócios Colegiadas Avançadas (AACSB), Associação de MBAs (Amba) e Sistema Europeu para Melhoria da Qualidade (Equis). “São selos de qualidade reconhecidos em todo o mundo”, enfatiza Kallás.