Federal bilíngue comemora 1ª turma

Com mais da metade dos alunos de dez países diferentes, a Universidade Federal da Integração Latino-Americana (Unila) comemora no meio deste ano a formação de sua primeira turma, mesmo tendo pela frente grandes desafios pedagógicos e de infraestrutura. Única instituição pública de ensino superior oficialmente bilíngue, a Unila aguarda a construção da sua sede própria, a consolidação do corpo docente internacional e a estruturação da pós-graduação, mas já começa a colher frutos de seu projeto de integração regional.A Unila é uma das 63 universidades da rede federal brasileira, mas a única com características tão singulares. As línguas oficiais são o português e o espanhol, ambas faladas em sala de aula e usadas nas avaliações, e o estudo da temática latino-americana está no currículo básico de todos os cursos. Além disso, o projeto tem como meta ter metade dos alunos e professores de países latino-americanos.Localizada em Foz do Iguaçu, Paraná, na tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, a Unila tem conseguido alcançar esse objetivo entre os estudantes. Dos 1.600 matriculados nas 16 graduações hoje oferecidas, 57% são de países como Paraguai, Argentina, Chile e Peru. Os alunos são escolhidos por processos seletivos realizados pelos países vizinhos, após acordo com a universidade.Já entre os professores, a proporção é menor, com 20% de estrangeiros. Apesar da dificuldade de atrair número suficiente de professores de outros países, ainda assim a realidade na Unila é muito superior do que a média de mobilidade internacional das universidades do País.Desde 2010, quando a Unila iniciou as atividades, as aulas ocorrem de modo improvisado em salas oferecidas dentro do Parque Tecnológico da Itaipu Binacional. Ao andar pelos corredores, bibliotecas e até nas salas de aulas, parece em alguns momentos que você não está no Brasil. Seja pelos traços andinos ou guarani no rosto dos alunos, pelos avisos em espanhol afixados nas paredes ou pelos sotaques ouvidos nas conversas. "O bom é que com o portunhol você pode se comunicar", brinca o paraguaio Derlis Troche, de 25 anos, que estuda Letras.Troche também participa de um programa de extensão em que dá aula de guarani, língua falada por indígenas brasileiros e por boa parte da população paraguaia. "Quando cheguei aqui, achei que a experiência seria importante para eu falar português, conhecer o Brasil, mas com o contato dos alunos eu passei a conhecer mais da minha própria cultura, do meu país", conta ele. "É um espaço para conhecer a cultura do outro e a própria, a partir da curiosidade dos colegas."Todo mundo que entra na Unila passa por um ciclo básico, com disciplinas de metodologia, América Latina e o bilinguismo. Quem é brasileiro faz espanhol e os alunos dos países vizinhos aprendem o português. A temática latino-americano é abordada em várias disciplinas, de acordo com o curso dos alunos.A aluna de Ciência Política e Sociologia Besna Yacovenco, de 26 anos – que se classifica cidadã do Rio da Prata, do lado uruguaio – vê no ciclo comum e na diversidade dos alunos o ponto mais rico da universidade. "A gente deixava para pensar a América Latina no doutorado e aqui a gente constrói no dia a dia esse pensamento, revisando toda teoria e percebendo o que serve para a gente", diz ela. "Vemos que os problemas de todos os países são muito comuns."