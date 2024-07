Focas de Economia do Estadão: estão abertas as inscrições para a 14ª turma do curso

As inscrições para o 14º Focas de Economia do Estadão já estão abertas. Realizado pelo Estadão e pelo Broadcast/Agência Estado, em parceria com a Escola de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV/EESP), o programa de treinamento é destinado a alunos do último semestre de jornalismo de universidades de todo o País, além de profissionais recém-formados. As inscrições ocorrem até 20 de agosto e o curso tem duração de três meses, de 16 de setembro a 13 de dezembro de 2024.

O processo de seleção é realizado de forma virtual, em duas fases. A primeira etapa ocorre no mesmo momento da seleção, por meio de um formulário.

Inscrições para o 14º Focas de Economia do Estadão estão abertas. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

As atividades têm formato híbrido, com as primeiras quatro semanas a distância e o restante da programação presencial, na sede do Estadão/Broadcast, em São Paulo. O curso é gratuito, ocorre em período integral e fornece ajuda de custo para os aprovados. Pela manhã, os 25 participantes - os Focas, como são carinhosamente conhecidos os iniciantes na profissão, - têm contato com jornalistas do Grupo Estado, cumprem o currículo de economia dado por professores da FGV, fazem aulas teóricas complementares, assistem a palestras especializadas (com profissionais da Anbima, B3 e Febraban, entre outros) e realizam entrevistas coletivas com executivos e representantes da política nacional.

À tarde, os jovens jornalistas atuam nas redações do Grupo Estado em sistema de rodízio, para conhecer a rotina e o trabalho em diferentes áreas e plataformas. Durante o curso, também produzem projetos jornalísticos. No ano passado, os alunos da 13ª turma publicaram três especiais: os impactos dos jovens nem-nem na economia brasileira, o uso a inteligência artificial no setor financeiro e os avanços da economia circular.

Podem participar universitários cursando o último semestre de jornalismo ou os graduados em 2021, 2022, 2023 e 2024/1. O curso conta com o patrocínio da JBS e do Mercado Pago.

Seleção

O primeiro passo é preencher um formulário online com seus dados pessoais, currículo e justificativa de interesse no curso. Reserve algum tempo para pensar numa pauta bacana, tanto em texto quanto em vídeo. Os aprovados para a segunda fase, prevista para ocorrer de 27 a 30 de agosto, participam de uma dinâmica de grupo ao fim da qual precisam escrever uma reportagem. A lista final com os aprovados sai em 2 de setembro.