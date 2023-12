Fuvest: 2ª fase do vestibular da USP começa neste domingo; saiba as regras e o que levar

A segunda etapa do vestibular da Fuvest, o vestibular da Universidade de São Paulo (USP), será neste domingo, 17, e na segunda-feira, 18. Cerca de 30,7 mil candidatos vão concorrer a 8.147 vagas em cursos de graduação da Universidade de São Paulo (USP).

É a primeira vez que a fase final do processo seletivo será aplicada em dezembro (e não em janeiro), antes das festas de fim de ano.

Provas da fase final do vestibular serão aplicadas neste domingo e nesta segunda Foto: Alex Silva/Estadão

Neste domingo, os estudantes fazem dez questões de língua portuguesa e literatura e uma redação, que deve ter título a partir do tema proposto. Veja aqui possíveis temas para a redação, segundo professores ouvidos pelo Estadão.

Já no segundo dia, a prova muda de acordo com o candidato, porque cada curso define as matérias que quer cobrar. Há a possibilidade de haver duas, três ou quatro disciplinas, mas todos os candidatos respondem 12 questões.

Veja perguntas e respostas sobre a prova:

Como saber os locais de prova?

Os locais de prova da primeira e da segunda fase podem ser diferentes. Neste ano, nenhuma unidade da própria USP será utilizada. Por isso, se algum aluno fez prova no câmpus da capital ou do interior, é necessário olhar a área do candidato no site da Fuvest para ver o novo local de prova.

“E lembrar que em algumas cidades do interior, com o número mais reduzido de candidatos, não existe aplicação na segunda fase. Os candidatos dessas cidades vão ter de se deslocar para uma cidade mais próxima para fazer a segunda fase”, alerta o diretor da Fuvest, Gustavo Mônaco.

A lista dos participantes está neste link e os locais de prova podem ser consultados na área do candidato. No domingo e na segunda, o local de prova é o mesmo.

Quais foram as outras mudanças para a edição deste ano?

Neste ano, passou a ser admitida caneta azul ou preta de tubo transparente. Os documentos digitais também serão aceitos e o aluno pode apresentar o RG no telefone celular.

O que pode levar?

Aparelhos eletrônicos são proibidos. Podem ser levados lápis, borracha e régua transparente. Os celulares devem ser desligados pelos candidatos e colocados num invólucro, oferecido pela Fuvest a todos os estudantes.

Aparelhos auditivos são permitidos, para atender às necessidades pessoais do candidato, desde que tenha sido feito o requerimento para uso.

Não é obrigatório o uso de máscaras, mas que elas estarão disponíveis na sala de aplicação para eventual utilização, segundo a Fuvest.

O que é proibido levar?

Os alunos não devem usar:

Lenços,

Bonés,

Gorro

Relógio

Fone de ouvido

Calculadora

Nem qualquer outro adereço que dificulte a fiscalização.

Pode comer no local de prova?

Está liberado comer no local e é importante levar água, uma vez que está previsto calor para este domingo.

Qual é a duração da prova?

A prova tem 4 horas de duração em cada um dos dias. Em todas as provas, não haverá tempo adicional para transcrição oficial na folha de respostas, então lembre-se de controlar seu tempo utilizando o relógio da sala

Quando o resultado será divulgado?

A primeira lista de aprovados é divulgada no dia 22 de janeiro e as matrículas serão realizadas a partir do dia 29 de janeiro até o dia 1º de fevereiro. A segunda lista será publicada dia 14 de fevereiro e a matrícula se inicia no dia 15 de fevereiro, terminando dia 16. O calendário da graduação prevê o início do ano letivo em 26 de fevereiro.